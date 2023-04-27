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Бирюков: благоустройство возле четырех станций БКЛ завершат до сентября - РИА Новости, 27.04.2023
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11:10 27.04.2023
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Бирюков: благоустройство возле четырех станций БКЛ завершат до сентября
Бирюков: благоустройство возле четырех станций БКЛ завершат до сентября - РИА Новости, 27.04.2023
Бирюков: благоустройство возле четырех станций БКЛ завершат до сентября
Специалисты комплекса городского хозяйства завершат до сентября этого года благоустройство возле четырех станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в столице,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:10
2023-04-27T11:10
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершат до сентября этого года благоустройство возле четырех станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время продолжаются работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности четырех станций БКЛ - "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Текстильщики", "Марьина Роща", полностью завершим работы до сентября. Итогом реализации проектов станет создание новых пешеходных зон и общественных пространств, около 150 тысяч человек, проживающих в районах этих станций, уже получили возможность быстро и комфортно добираться до метро", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии около станций "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон" и "Текстильщики" убрали под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составила почти 16 тысяч метров. Это позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить сохранность коммуникаций. "Пешеходная часть прилегающих к станциям БКЛ улиц стала шире и удобнее, обновили покрытие тротуаров, проезжей части и въездов во внутренние дворы, проложили дополнительные водосточные сети. Устанавливаются энергоэффективные фонари, наземные пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, на финальном этапе работ проведем озеленение", - подчеркнул Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что около станции "Марьина Роща" предстоит закончить работы по устройству кабельной канализации и дополнительных сетей водостока, замене покрытий тротуаров и проезжей части. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции БКЛ "Нагатинский затон" обустроят прогулочный маршрут у воды вдоль Коломенской улицы. Там появятся места тихого отдыха с удобными лавочками, видовые зоны, пространство со сценой для проведения мероприятий, детская площадка с горками и качелями, место для воркаута. Добавляется, что возле станции БКЛ "Марьина Роща" организуют новую точку притяжения. Вместо пустыря на Сущевском валу, где ранее был гостиничный комплекс "Волга", сделают территорию для отдыха и занятий спортом.
https://ria.ru/20230426/moskva-1867777396.html
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва

Бирюков: благоустройство возле четырех станций БКЛ завершат до сентября

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершат до сентября этого года благоустройство возле четырех станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время продолжаются работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности четырех станций БКЛ - "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Текстильщики", "Марьина Роща", полностью завершим работы до сентября. Итогом реализации проектов станет создание новых пешеходных зон и общественных пространств, около 150 тысяч человек, проживающих в районах этих станций, уже получили возможность быстро и комфортно добираться до метро", - сказал Бирюков.
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Заммэра рассказал, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии около станций "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон" и "Текстильщики" убрали под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составила почти 16 тысяч метров. Это позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить сохранность коммуникаций.
"Пешеходная часть прилегающих к станциям БКЛ улиц стала шире и удобнее, обновили покрытие тротуаров, проезжей части и въездов во внутренние дворы, проложили дополнительные водосточные сети. Устанавливаются энергоэффективные фонари, наземные пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, на финальном этапе работ проведем озеленение", - подчеркнул Бирюков.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что около станции "Марьина Роща" предстоит закончить работы по устройству кабельной канализации и дополнительных сетей водостока, замене покрытий тротуаров и проезжей части.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции БКЛ "Нагатинский затон" обустроят прогулочный маршрут у воды вдоль Коломенской улицы. Там появятся места тихого отдыха с удобными лавочками, видовые зоны, пространство со сценой для проведения мероприятий, детская площадка с горками и качелями, место для воркаута.
Добавляется, что возле станции БКЛ "Марьина Роща" организуют новую точку притяжения. Вместо пустыря на Сущевском валу, где ранее был гостиничный комплекс "Волга", сделают территорию для отдыха и занятий спортом.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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