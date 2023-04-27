https://ria.ru/20230427/bayden-1868187292.html

Байден возмущается публикациям в прессе, пишут СМИ

Байден возмущается публикациям в прессе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2023

Байден возмущается публикациям в прессе, пишут СМИ

Президент США Джо Байден недоволен слабой поддержкой на американском кабельном телевидении и жалуется на это своим подчиненным, а также возмущается отдельным... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:24

2023-04-27T16:24

2023-04-27T16:24

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден недоволен слабой поддержкой на американском кабельном телевидении и жалуется на это своим подчиненным, а также возмущается отдельным публикациям в печатной прессе, сообщает журнал Politico со ссылкой на окружение главы государства. "Он также жалуется сотрудникам, особенно тем, кто следит за коммуникациями, на то, что недостаточно людей защищают его на кабельном телевидении", - говорится в публикации. Как отмечается, ответственные за подготовку его избирательной кампании на второй президентский срок надеются исправить это. Кроме того, несмотря на редкие возмущения со стороны американского президента на публикации про себя в американских СМИ, некоторые из них "задевают его за живое". В частности, Байдена задела статья в газете New York Times, где возраст главы Белого дома назывался "неудобной проблемой". Также указывается, что за время своего президентства Байден не завел множество знакомств с журналистами через непротокольные встречи и обсуждения и лишь однажды посетил салон для прессы за время полетов на борту номер один, хотя его предшественник Дональд Трамп делал это регулярно. В целом описывая предпочтения американского президента в отношении СМИ, собеседники издания говорят о предпочтении печатных изданий, которые доставляют ему каждое утро.

https://ria.ru/20230427/makkarti-1868013005.html

https://ria.ru/20230426/bayden-1867807590.html

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в мире, сша, джо байден