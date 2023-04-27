https://ria.ru/20230427/bankomaty-1867986590.html

Овчинский: в Москве заработали первые банкоматы местного производства

Овчинский: в Москве заработали первые банкоматы местного производства - РИА Новости, 27.04.2023

Овчинский: в Москве заработали первые банкоматы местного производства

Пилотную эксплуатацию банкоматов московского производителя "САГА" начал один из крупнейших российских банков в столичном регионе, сообщил руководитель... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T07:13

2023-04-27T07:13

2023-04-27T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

россия

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пилотную эксплуатацию банкоматов московского производителя "САГА" начал один из крупнейших российских банков в столичном регионе, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Современные банкоматы с функцией рециркуляции наличных, разработанные московской корпорацией, не уступают аналогичному оборудованию иностранных производителей. Новые банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют повышенные антивандальные характеристики и небольшие габариты при аналогичном функционале и лучших параметрах взломостойкости", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.В 2022 году банкоматы "САГА" были внесены в реестр отечественного оборудования Минпромторга, а в начале 2023 года они успешно прошли комплексное тестирование Центробанка РФ, уточняется в сообщении."Банкомат отвечает всем современным требованиям российского рынка устройств самообслуживания. Надеемся, что теперь наша компания сможет сломать сложившиеся за последние десятилетия стереотипы, что российские банкоматы не могут конкурировать с западными аналогами. Уже сейчас мы реализуем инновационные проекты в целях повышения технологического суверенитета нашей страны", – отметил генеральный директор компании Андрей Жолобов.

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Алёна Пава

владислав овчинский, москва, россия, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)