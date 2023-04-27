https://ria.ru/20230427/bankomaty-1867986590.html
Овчинский: в Москве заработали первые банкоматы местного производства
Овчинский: в Москве заработали первые банкоматы местного производства - РИА Новости, 27.04.2023
Овчинский: в Москве заработали первые банкоматы местного производства
Пилотную эксплуатацию банкоматов московского производителя "САГА" начал один из крупнейших российских банков в столичном регионе, сообщил руководитель... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T07:13
2023-04-27T07:13
2023-04-27T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
россия
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пилотную эксплуатацию банкоматов московского производителя "САГА" начал один из крупнейших российских банков в столичном регионе, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Современные банкоматы с функцией рециркуляции наличных, разработанные московской корпорацией, не уступают аналогичному оборудованию иностранных производителей. Новые банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют повышенные антивандальные характеристики и небольшие габариты при аналогичном функционале и лучших параметрах взломостойкости", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.В 2022 году банкоматы "САГА" были внесены в реестр отечественного оборудования Минпромторга, а в начале 2023 года они успешно прошли комплексное тестирование Центробанка РФ, уточняется в сообщении."Банкомат отвечает всем современным требованиям российского рынка устройств самообслуживания. Надеемся, что теперь наша компания сможет сломать сложившиеся за последние десятилетия стереотипы, что российские банкоматы не могут конкурировать с западными аналогами. Уже сейчас мы реализуем инновационные проекты в целях повышения технологического суверенитета нашей страны", – отметил генеральный директор компании Андрей Жолобов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владислав овчинский, москва, россия, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Россия, Технологии, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пилотную эксплуатацию банкоматов московского производителя "САГА" начал один из крупнейших российских банков в столичном регионе, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Современные банкоматы с функцией рециркуляции наличных, разработанные московской корпорацией, не уступают аналогичному оборудованию иностранных производителей. Новые банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют повышенные антивандальные характеристики и небольшие габариты при аналогичном функционале и лучших параметрах взломостойкости", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В 2022 году банкоматы "САГА" были внесены в реестр отечественного оборудования Минпромторга
, а в начале 2023 года они успешно прошли комплексное тестирование Центробанка РФ
, уточняется в сообщении.
"Банкомат отвечает всем современным требованиям российского рынка устройств самообслуживания. Надеемся, что теперь наша компания сможет сломать сложившиеся за последние десятилетия стереотипы, что российские банкоматы не могут конкурировать с западными аналогами. Уже сейчас мы реализуем инновационные проекты в целях повышения технологического суверенитета нашей страны", – отметил генеральный директор компании Андрей Жолобов.
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