Сработал эффект домино. В США "поплыл" еще один проблемный банк

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. После банкротства двух крупных американских банков на рынке возникла паника. Федрезерв заявил, что ситуация стабилизировалась. Однако публикация отчетности преподнесла сюрпризы. Акции First Republic Bank рухнули почти на 50% — из-за рекордного оттока депозитов на 100 миллиардов долларов. Кто следующий — выясняло РИА Новости.Эхо крахаК закрытию биржи 25 апреля акции First Republic торговались на самом низком уровне в истории — 8,1 доллара. Так инвесторы отреагировали на финансовый отчет за первый квартал. Банк сообщил, что клиенты забрали со счетов 100 миллиардов долларов. Вклады сократились более чем на 40%.Аналитики тогда указали на то, что злую шутку с банком сыграли высокие ставки ФРС. Долгое время они были беспрецедентно низкими. SVB в этот период привлек десятки миллиардов от венчурных фондов и вложил деньги в долгосрочные облигации стартапов. Это оказалось ловушкой.Акции других игроков с похожим портфелем ценных бумаг тоже сразу подешевели. Заговорили об эффекте домино и рисках системного кризиса. На всякий случай власти закрыли и нью-йоркский Signature Bank.В правительстве уверяли: все под контролем. Федрезерв принял меры. В частности, запустили программу срочного финансирования (BTFP). Проблемным участникам рынка предложили заимствования с целевым назначением для возврата депозитов.Не все так простоКак поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, потери могли быть еще больше, если бы не помощь, которую First Republic получил от Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.Однако, по его словам, выводы делать рано. Продажа активов First Republic на 50-100 миллиардов укрепит баланс."И ФРС, и Минфин США через Федеральное агентство по страхованию вкладов (FDIC) пристально наблюдают за ситуацией и в крайнем случае, если не найдется "рыночного решения", просто возьмут FRC под внешнее управление, предоставив гарантии сохранности депозитов, как сделали в марте с SVB и Signature Bank", — добавляет Алексей Федоров, аналитик TeleTrade.Дорогие деньгиТем не менее кризис доверия к американской финансовой системе налицо.Кроме того, подчеркивает он, ключевые риски никуда не исчезли. Главная проблема — резкий рост ставок. По депозитам приходится поднимать проценты. А заимствования у ФРС подорожали. Основной источник дохода банков — выплаты по кредитам, выданным в период низких ставок."Таким образом, доходы банков снижаются, а расходы — растут. Это создает серьезные трудности", — поясняет Шатов.По его словам, еще одной проблемой может стать ипотечное кредитование. Почти 70% займов в секторе недвижимости в США приходится на небольшие региональные банки.Под угрозой Synchrony Financial (SYF), Discover Financial Services (DFS), Western Alliance, Valley National Bancorp, Associated Banc Corp (ASB), считает аналитик. Причина та же: слишком высокое соотношение кредитов и депозитов, то есть основная масса займов фондируется за счет привлеченных средств.Плохой звонокПо мнению большинства наблюдателей, пока неурядицы регионального First Republic Bank и его собратьев не вызовут новую волну распродаж акций."Поскольку все уже представили отчетность за первый квартал и инвесторы не увидели уязвимостей в балансах, переход проблем от First Republic к крупным банкам не просматривается", — отмечает Алексей Федоров из TeleTrade.Но панику может спровоцировать и европейский рынок. Там ЕЦБ также продолжает агрессивное повышение ставок, что грозит обернуться теми же неприятностями.

