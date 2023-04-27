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Свыше 200 автобусов "Мострансавто" почистили за последний месяц

Свыше 200 автобусов "Мострансавто" почистили за последний месяц - РИА Новости, 27.04.2023

Свыше 200 автобусов "Мострансавто" почистили за последний месяц

В Подмосковье состоялась акция "Чистый автобус". В рамках мероприятия в течение месяца привели в порядок свыше 200 транспортных средств. Об этом сообщил... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:41

2023-04-27T18:41

2023-04-27T18:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Подмосковье состоялась акция "Чистый автобус". В рамках мероприятия в течение месяца привели в порядок свыше 200 транспортных средств. Об этом сообщил телеканал "360".С 27 марта пассажиры "Мострансавто" присылали фотографии автобусов, в которых требовалась уборка.Компания "Мострансавто" – это подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Каждый день на дорогах региона работает порядка 4 тыс. ее автобусов.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московская область (подмосковье), мострансавто