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Свыше 200 автобусов "Мострансавто" почистили за последний месяц - РИА Новости, 27.04.2023
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Новости Подмосковья
 
18:41 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/avtobus-1868253284.html
Свыше 200 автобусов "Мострансавто" почистили за последний месяц
Свыше 200 автобусов "Мострансавто" почистили за последний месяц - РИА Новости, 27.04.2023
Свыше 200 автобусов "Мострансавто" почистили за последний месяц
В Подмосковье состоялась акция "Чистый автобус". В рамках мероприятия в течение месяца привели в порядок свыше 200 транспортных средств. Об этом сообщил... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:41
2023-04-27T18:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Подмосковье состоялась акция "Чистый автобус". В рамках мероприятия в течение месяца привели в порядок свыше 200 транспортных средств. Об этом сообщил телеканал "360".С 27 марта пассажиры "Мострансавто" присылали фотографии автобусов, в которых требовалась уборка.Компания "Мострансавто" – это подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Каждый день на дорогах региона работает порядка 4 тыс. ее автобусов.
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто

Свыше 200 автобусов "Мострансавто" почистили за последний месяц

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСалон пригородного автобуса
Салон пригородного автобуса - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Подмосковье состоялась акция "Чистый автобус". В рамках мероприятия в течение месяца привели в порядок свыше 200 транспортных средств. Об этом сообщил телеканал "360".
С 27 марта пассажиры "Мострансавто" присылали фотографии автобусов, в которых требовалась уборка.
«
"Благодарим каждого участника акции "Чистый автобус" за помощь. Мы продолжаем следить за чистотой в наших транспортных средствах. Хотим отметить, что поддерживать порядок в салоне автобуса могут и сами пассажиры: для этого достаточно соблюдать правила и не оставлять мусор после завершения поездки", – подчеркнули в ведомстве.
Компания "Мострансавто" – это подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Каждый день на дорогах региона работает порядка 4 тыс. ее автобусов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
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