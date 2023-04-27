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Свыше 200 автобусов "Мострансавто" почистили за последний месяц
Свыше 200 автобусов "Мострансавто" почистили за последний месяц - РИА Новости, 27.04.2023
Свыше 200 автобусов "Мострансавто" почистили за последний месяц
В Подмосковье состоялась акция "Чистый автобус". В рамках мероприятия в течение месяца привели в порядок свыше 200 транспортных средств. Об этом сообщил... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:41
2023-04-27T18:41
2023-04-27T18:41
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Подмосковье состоялась акция "Чистый автобус". В рамках мероприятия в течение месяца привели в порядок свыше 200 транспортных средств. Об этом сообщил телеканал "360".С 27 марта пассажиры "Мострансавто" присылали фотографии автобусов, в которых требовалась уборка.Компания "Мострансавто" – это подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Каждый день на дорогах региона работает порядка 4 тыс. ее автобусов.
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто