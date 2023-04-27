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Пригожин дезавуировал заявление об американских журналистах в Артемовске - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868160557.html
Пригожин дезавуировал заявление об американских журналистах в Артемовске
Пригожин дезавуировал заявление об американских журналистах в Артемовске - РИА Новости, 27.04.2023
Пригожин дезавуировал заявление об американских журналистах в Артемовске
Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин дезавуировал свое заявление о временном прекращении огня артиллерии из-за визита американских журналистов в Артемовск,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:10
2023-04-27T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
евгений пригожин
чвк "вагнер"
россия
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин дезавуировал свое заявление о временном прекращении огня артиллерии из-за визита американских журналистов в Артемовск, соответствующая аудиозапись бизнесмена опубликована в телеграм-канале его пресс-службы. Ранее Пригожин сообщил, что, узнав, что командир 57-й бригады ВСУ с позывным "Цербер" везет американских журналистов в Артемовск, принял решение "приостановить огонь артиллерии", чтобы те "могли спокойно отснять Артемовск и уехать домой". "Поступила информация, что из Часового Яра выдвигаются американские журналисты в Бахмут в сопровождении "Цербера", командира 57-й бригады ВСУ, за которым мы давно уже охотимся, никак не можем поймать его. В целях поржать я сделал заявление в СМИ, все СМИ выходят с заголовками "Пригожин приостановил огонь", "Вагнера" дают возможность заехать американским журналистам", "Наступление на Артемовск приостановлено". Ребята, это юмор такой военный. Юмор, и ничего кроме юмора... Это шутка была", - сказал он. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
https://ria.ru/20230426/vsu-1867898624.html
артемовск
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, евгений пригожин, чвк "вагнер", россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пригожин дезавуировал заявление об американских журналистах в Артемовске

Пригожин назвал свое заявление об американских журналистах в Артемовске военным юмором

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин дезавуировал свое заявление о временном прекращении огня артиллерии из-за визита американских журналистов в Артемовск, соответствующая аудиозапись бизнесмена опубликована в телеграм-канале его пресс-службы.
Ранее Пригожин сообщил, что, узнав, что командир 57-й бригады ВСУ с позывным "Цербер" везет американских журналистов в Артемовск, принял решение "приостановить огонь артиллерии", чтобы те "могли спокойно отснять Артемовск и уехать домой".
"Поступила информация, что из Часового Яра выдвигаются американские журналисты в Бахмут в сопровождении "Цербера", командира 57-й бригады ВСУ, за которым мы давно уже охотимся, никак не можем поймать его. В целях поржать я сделал заявление в СМИ, все СМИ выходят с заголовками "Пригожин приостановил огонь", "Вагнера" дают возможность заехать американским журналистам", "Наступление на Артемовск приостановлено". Ребята, это юмор такой военный. Юмор, и ничего кроме юмора... Это шутка была", - сказал он.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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26 апреля, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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