https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868160557.html
Пригожин дезавуировал заявление об американских журналистах в Артемовске
Пригожин дезавуировал заявление об американских журналистах в Артемовске - РИА Новости, 27.04.2023
Пригожин дезавуировал заявление об американских журналистах в Артемовске
Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин дезавуировал свое заявление о временном прекращении огня артиллерии из-за визита американских журналистов в Артемовск,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:10
2023-04-27T15:10
2023-04-27T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
евгений пригожин
чвк "вагнер"
россия
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин дезавуировал свое заявление о временном прекращении огня артиллерии из-за визита американских журналистов в Артемовск, соответствующая аудиозапись бизнесмена опубликована в телеграм-канале его пресс-службы. Ранее Пригожин сообщил, что, узнав, что командир 57-й бригады ВСУ с позывным "Цербер" везет американских журналистов в Артемовск, принял решение "приостановить огонь артиллерии", чтобы те "могли спокойно отснять Артемовск и уехать домой". "Поступила информация, что из Часового Яра выдвигаются американские журналисты в Бахмут в сопровождении "Цербера", командира 57-й бригады ВСУ, за которым мы давно уже охотимся, никак не можем поймать его. В целях поржать я сделал заявление в СМИ, все СМИ выходят с заголовками "Пригожин приостановил огонь", "Вагнера" дают возможность заехать американским журналистам", "Наступление на Артемовск приостановлено". Ребята, это юмор такой военный. Юмор, и ничего кроме юмора... Это шутка была", - сказал он. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
https://ria.ru/20230426/vsu-1867898624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Пригожин дезавуировал заявление об американских журналистах в Артемовске
Пригожин назвал свое заявление об американских журналистах в Артемовске военным юмором