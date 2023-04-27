https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868160557.html

Пригожин дезавуировал заявление об американских журналистах в Артемовске

Пригожин дезавуировал заявление об американских журналистах в Артемовске - РИА Новости, 27.04.2023

Пригожин дезавуировал заявление об американских журналистах в Артемовске

Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин дезавуировал свое заявление о временном прекращении огня артиллерии из-за визита американских журналистов в Артемовск,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:10

2023-04-27T15:10

2023-04-27T15:10

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

евгений пригожин

чвк "вагнер"

россия

украина

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин дезавуировал свое заявление о временном прекращении огня артиллерии из-за визита американских журналистов в Артемовск, соответствующая аудиозапись бизнесмена опубликована в телеграм-канале его пресс-службы. Ранее Пригожин сообщил, что, узнав, что командир 57-й бригады ВСУ с позывным "Цербер" везет американских журналистов в Артемовск, принял решение "приостановить огонь артиллерии", чтобы те "могли спокойно отснять Артемовск и уехать домой". "Поступила информация, что из Часового Яра выдвигаются американские журналисты в Бахмут в сопровождении "Цербера", командира 57-й бригады ВСУ, за которым мы давно уже охотимся, никак не можем поймать его. В целях поржать я сделал заявление в СМИ, все СМИ выходят с заголовками "Пригожин приостановил огонь", "Вагнера" дают возможность заехать американским журналистам", "Наступление на Артемовск приостановлено". Ребята, это юмор такой военный. Юмор, и ничего кроме юмора... Это шутка была", - сказал он. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.

https://ria.ru/20230426/vsu-1867898624.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, евгений пригожин, чвк "вагнер", россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр