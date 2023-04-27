Российские штурмовики заняли четыре квартала в Артемовске
Минобороны: российская армия уничтожила более 400 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Вид на Артемовск. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли еще четыре квартала Артемовска, ВСУ потеряли на Донецком направлении более 400 человек, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
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"На Донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов", — говорится в документе.
Авиация и артиллерия Южной группировки войск поразили позиции ВСУ в районе Ступочек, Часова Яра и Калинина.
Всего за сутки на Донецком направлении удалось уничтожить более 400 украинских военнослужащих и наемников, две БМП, шесть броневиков, гаубицы Д-20 и Д-30, артустановку "Гвоздика". Кроме того, в районе Новгородского в ДНР поражена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что "противник все равно еще имеет возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".