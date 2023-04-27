https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868141523.html

Российские штурмовики заняли четыре квартала в Артемовске

Российские штурмовики заняли четыре квартала в Артемовске - РИА Новости, 27.04.2023

Российские штурмовики заняли четыре квартала в Артемовске

Российские подразделения заняли еще четыре квартала Артемовска, ВСУ потеряли на Донецком направлении более 400 человек, сообщило Минобороны в сводке о ходе... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:29

2023-04-27T14:29

2023-04-27T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

россия

артемовский

вооруженные силы украины

артемовск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867875712_1:0:1882:1058_1920x0_80_0_0_1382fbbc35d1cc6907edcb3b96f03596.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли еще четыре квартала Артемовска, ВСУ потеряли на Донецком направлении более 400 человек, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.Авиация и артиллерия Южной группировки войск поразили позиции ВСУ в районе Ступочек, Часова Яра и Калинина.Всего за сутки на Донецком направлении удалось уничтожить более 400 украинских военнослужащих и наемников, две БМП, шесть броневиков, гаубицы Д-20 и Д-30, артустановку "Гвоздика". Кроме того, в районе Новгородского в ДНР поражена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что "противник все равно еще имеет возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".

россия

артемовский

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, артемовский, вооруженные силы украины, артемовск