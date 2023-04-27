Рейтинг@Mail.ru
Российские штурмовики заняли четыре квартала в Артемовске - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 27.04.2023 (обновлено: 15:59 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868141523.html
Российские штурмовики заняли четыре квартала в Артемовске
Российские штурмовики заняли четыре квартала в Артемовске - РИА Новости, 27.04.2023
Российские штурмовики заняли четыре квартала в Артемовске
Российские подразделения заняли еще четыре квартала Артемовска, ВСУ потеряли на Донецком направлении более 400 человек, сообщило Минобороны в сводке о ходе... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:29
2023-04-27T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
артемовский
вооруженные силы украины
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867875712_1:0:1882:1058_1920x0_80_0_0_1382fbbc35d1cc6907edcb3b96f03596.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли еще четыре квартала Артемовска, ВСУ потеряли на Донецком направлении более 400 человек, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.Авиация и артиллерия Южной группировки войск поразили позиции ВСУ в районе Ступочек, Часова Яра и Калинина.Всего за сутки на Донецком направлении удалось уничтожить более 400 украинских военнослужащих и наемников, две БМП, шесть броневиков, гаубицы Д-20 и Д-30, артустановку "Гвоздика". Кроме того, в районе Новгородского в ДНР поражена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что "противник все равно еще имеет возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".
россия
артемовский
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867875712_236:0:1647:1058_1920x0_80_0_0_c6e90bb5780083fa9931894651816e56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, артемовский, вооруженные силы украины, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Артемовский, Вооруженные силы Украины, Артемовск
Российские штурмовики заняли четыре квартала в Артемовске

Минобороны: российская армия уничтожила более 400 бойцов ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли еще четыре квартала Артемовска, ВСУ потеряли на Донецком направлении более 400 человек, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
«

"На Донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов", — говорится в документе.

Авиация и артиллерия Южной группировки войск поразили позиции ВСУ в районе Ступочек, Часова Яра и Калинина.
Всего за сутки на Донецком направлении удалось уничтожить более 400 украинских военнослужащих и наемников, две БМП, шесть броневиков, гаубицы Д-20 и Д-30, артустановку "Гвоздика". Кроме того, в районе Новгородского в ДНР поражена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что "противник все равно еще имеет возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 апреля, 16:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАртемовскийВооруженные силы УкраиныАртемовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала