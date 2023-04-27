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Пригожин предостерег ВСУ от переброски резервов в Артемовск
Пригожин предостерег ВСУ от переброски резервов в Артемовск - РИА Новости, 27.04.2023
Пригожин предостерег ВСУ от переброски резервов в Артемовск
Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин предостерег украинских военных от переброски резервов в Артемовск во время визита американских журналистов,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:43
2023-04-27T13:43
2023-04-27T13:43
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
евгений пригожин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин предостерег украинских военных от переброски резервов в Артемовск во время визита американских журналистов, соответствующая аудиозапись бизнесмена опубликована в Telegram-канале его пресс-службы. По его словам, узнав, что командир 57-й бригады ВСУ с позывным "Цербер" везет американских журналистов в Артемовск, принято решение "приостановить огонь артиллерии, для того чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой". Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, евгений пригожин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер"
Пригожин предостерег ВСУ от переброски резервов в Артемовск
Пригожин предостерег ВСУ от переброски резервов в Артемовск во время приезда журналистов