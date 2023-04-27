https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868125979.html

Пригожин предостерег ВСУ от переброски резервов в Артемовск

Пригожин предостерег ВСУ от переброски резервов в Артемовск - РИА Новости, 27.04.2023

Пригожин предостерег ВСУ от переброски резервов в Артемовск

Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин предостерег украинских военных от переброски резервов в Артемовск во время визита американских журналистов,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:43

2023-04-27T13:43

2023-04-27T13:43

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

евгений пригожин

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин предостерег украинских военных от переброски резервов в Артемовск во время визита американских журналистов, соответствующая аудиозапись бизнесмена опубликована в Telegram-канале его пресс-службы. По его словам, узнав, что командир 57-й бригады ВСУ с позывным "Цербер" везет американских журналистов в Артемовск, принято решение "приостановить огонь артиллерии, для того чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой". Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, евгений пригожин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, чвк "вагнер"