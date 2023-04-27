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Пригожин сообщил о приостановке ударов артиллерии в Артемовске - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 27.04.2023 (обновлено: 15:16 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868115560.html
Пригожин сообщил о приостановке ударов артиллерии в Артемовске
Пригожин сообщил о приостановке ударов артиллерии в Артемовске - РИА Новости, 27.04.2023
Пригожин сообщил о приостановке ударов артиллерии в Артемовске
Бойцы ЧВК "Вагнер" приостановили огонь артиллерии из-за визита американских журналистов в Артемовск, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:29
2023-04-27T15:16
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
евгений пригожин
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Бойцы ЧВК "Вагнер" приостановили огонь артиллерии из-за визита американских журналистов в Артемовск, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в Telegram-канале.Пригожин также предостерег украинских военных от попыток перевезти резервы вместе с журналистами и пригрозил ударом.Эта публикация появилась в Telegram-канале пресс-службы в 12:51. В 14:46 там же вышло опровержение. В нем Пригожин заявил, что сделал предыдущее заявление "в целях поржать", это был "юмор такой военный".Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Используется ВСУ для снабжения группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, евгений пригожин, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер"
Пригожин сообщил о приостановке ударов артиллерии в Артемовске

Пригожин сообщил о приостановке ударов артиллерии из-за журналистов из США в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Боец ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец ЧВК "Вагнер" в Артемовске
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Бойцы ЧВК "Вагнер" приостановили огонь артиллерии из-за визита американских журналистов в Артемовск, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в Telegram-канале.
«

"Сидим в штабе, занимаемся боевой работой. Приходит информация, что Цербер, командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут (дореволюционное название Артемовска. — Прим. ред.) Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое. Они ж тоже своего рода военкоры", — отметил он.

Пригожин также предостерег украинских военных от попыток перевезти резервы вместе с журналистами и пригрозил ударом.
Эта публикация появилась в Telegram-канале пресс-службы в 12:51. В 14:46 там же вышло опровержение. В нем Пригожин заявил, что сделал предыдущее заявление "в целях поржать", это был "юмор такой военный".
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Используется ВСУ для снабжения группировки войск в Донбассе.
За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ПригожинВооруженные силы УкраиныЧВК "Вагнер"
 
 
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