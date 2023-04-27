https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868115560.html

Пригожин сообщил о приостановке ударов артиллерии в Артемовске

Пригожин сообщил о приостановке ударов артиллерии в Артемовске - РИА Новости, 27.04.2023

Пригожин сообщил о приостановке ударов артиллерии в Артемовске

Бойцы ЧВК "Вагнер" приостановили огонь артиллерии из-за визита американских журналистов в Артемовск, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:29

2023-04-27T13:29

2023-04-27T15:16

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

евгений пригожин

вооруженные силы украины

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Бойцы ЧВК "Вагнер" приостановили огонь артиллерии из-за визита американских журналистов в Артемовск, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в Telegram-канале.Пригожин также предостерег украинских военных от попыток перевезти резервы вместе с журналистами и пригрозил ударом.Эта публикация появилась в Telegram-канале пресс-службы в 12:51. В 14:46 там же вышло опровержение. В нем Пригожин заявил, что сделал предыдущее заявление "в целях поржать", это был "юмор такой военный".Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Используется ВСУ для снабжения группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, евгений пригожин, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"