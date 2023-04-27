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Российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 27.04.2023 (обновлено: 11:11 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868052890.html
Российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске
Российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 27.04.2023
Российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске
Российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово, через который идет снабжение украинских войск в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:48
2023-04-27T11:11
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово, через который идет снабжение украинских войск в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Нужно отметить, что ситуация на участке трассы в направлении Хромово находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога. Но противник все равно еще имеет возможность полями и даже под обстрелами перемещаться", — сказал временно исполняющий обязанности руководителя региона.Он отметил, что боевые действия на этом участке "в тяжелейших условиях" ведут бойцы ЧВК "Вагнер".По словам Пушилина, украинским войскам удается удерживать позиции за счет регулярной переброски резервов. При этом их часть, как утверждает врио главы ДНР, теряется еще по пути — одну из таких попыток накануне пресекли российские военные.В середине апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о котле пока не идет, уточнил он на прошлой неделе.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230426/vsu-1867898624.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске

Пушилин: российские силы взяли под контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске

© ANATOLII STEPANOVУкраинский военнослужащий в районе Артемовска
Украинский военнослужащий в районе Артемовска
© ANATOLII STEPANOV
Украинский военнослужащий в районе Артемовска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово, через который идет снабжение украинских войск в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Нужно отметить, что ситуация на участке трассы в направлении Хромово находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога. Но противник все равно еще имеет возможность полями и даже под обстрелами перемещаться", — сказал временно исполняющий обязанности руководителя региона.
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Он отметил, что боевые действия на этом участке "в тяжелейших условиях" ведут бойцы ЧВК "Вагнер".
По словам Пушилина, украинским войскам удается удерживать позиции за счет регулярной переброски резервов. При этом их часть, как утверждает врио главы ДНР, теряется еще по пути — одну из таких попыток накануне пресекли российские военные.
В середине апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о котле пока не идет, уточнил он на прошлой неделе.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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