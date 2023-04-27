https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868052890.html

Российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске

Российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 27.04.2023

Российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске

Российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово, через который идет снабжение украинских войск в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:48

2023-04-27T10:48

2023-04-27T11:11

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово, через который идет снабжение украинских войск в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Нужно отметить, что ситуация на участке трассы в направлении Хромово находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога. Но противник все равно еще имеет возможность полями и даже под обстрелами перемещаться", — сказал временно исполняющий обязанности руководителя региона.Он отметил, что боевые действия на этом участке "в тяжелейших условиях" ведут бойцы ЧВК "Вагнер".По словам Пушилина, украинским войскам удается удерживать позиции за счет регулярной переброски резервов. При этом их часть, как утверждает врио главы ДНР, теряется еще по пути — одну из таких попыток накануне пресекли российские военные.В середине апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о котле пока не идет, уточнил он на прошлой неделе.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230426/vsu-1867898624.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр