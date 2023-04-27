https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868025691.html
Киев скрывает реальные потери в Артемовске, заявил эксперт
Киев скрывает реальные потери в Артемовске, заявил эксперт - РИА Новости, 27.04.2023
Киев скрывает реальные потери в Артемовске, заявил эксперт
Киевские силовики прячут тела наемников и украинских военных в подвалах в западной части Артемовска, чтобы скрыть свои потери сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T08:40
2023-04-27T08:40
2023-04-27T08:54
специальная военная операция на украине
киев
артемовск
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Киевские силовики прячут тела наемников и украинских военных в подвалах в западной части Артемовска, чтобы скрыть свои потери сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В западной части города Артемовск украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев. Уничтоженных нашими войсками украинских военнослужащих и наемников не эвакуируют приблизительно с начала недели", - сказал он, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что украинские военные подорвали высотное здание, в котором складировались тела, чтобы скрыть свои потери. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230426/vsu-1867898624.html
киев
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Артемовск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Киев скрывает реальные потери в Артемовске, заявил эксперт
Эксперт Марочко: в Артемовске Киев прячет тела боевиков в подвалах, чтобы скрыть потери
ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Киевские силовики прячут тела наемников и украинских военных в подвалах в западной части Артемовска, чтобы скрыть свои потери сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В западной части города Артемовск украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев. Уничтоженных нашими войсками украинских военнослужащих и наемников не эвакуируют приблизительно с начала недели", - сказал он, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что украинские военные подорвали высотное здание, в котором складировались тела, чтобы скрыть свои потери.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка
. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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