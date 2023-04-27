https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868025691.html

Киев скрывает реальные потери в Артемовске, заявил эксперт

Киев скрывает реальные потери в Артемовске, заявил эксперт - РИА Новости, 27.04.2023

Киев скрывает реальные потери в Артемовске, заявил эксперт

Киевские силовики прячут тела наемников и украинских военных в подвалах в западной части Артемовска, чтобы скрыть свои потери сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T08:40

2023-04-27T08:40

2023-04-27T08:54

специальная военная операция на украине

киев

артемовск

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Киевские силовики прячут тела наемников и украинских военных в подвалах в западной части Артемовска, чтобы скрыть свои потери сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В западной части города Артемовск украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев. Уничтоженных нашими войсками украинских военнослужащих и наемников не эвакуируют приблизительно с начала недели", - сказал он, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что украинские военные подорвали высотное здание, в котором складировались тела, чтобы скрыть свои потери. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230426/vsu-1867898624.html

киев

артемовск

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность