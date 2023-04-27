Рейтинг@Mail.ru
Киев скрывает реальные потери в Артемовске, заявил эксперт - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 27.04.2023 (обновлено: 08:54 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868025691.html
Киев скрывает реальные потери в Артемовске, заявил эксперт
Киев скрывает реальные потери в Артемовске, заявил эксперт - РИА Новости, 27.04.2023
Киев скрывает реальные потери в Артемовске, заявил эксперт
Киевские силовики прячут тела наемников и украинских военных в подвалах в западной части Артемовска, чтобы скрыть свои потери сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T08:40
2023-04-27T08:54
специальная военная операция на украине
киев
артемовск
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867875712_1:0:1882:1058_1920x0_80_0_0_1382fbbc35d1cc6907edcb3b96f03596.jpg
ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Киевские силовики прячут тела наемников и украинских военных в подвалах в западной части Артемовска, чтобы скрыть свои потери сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В западной части города Артемовск украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев. Уничтоженных нашими войсками украинских военнослужащих и наемников не эвакуируют приблизительно с начала недели", - сказал он, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что украинские военные подорвали высотное здание, в котором складировались тела, чтобы скрыть свои потери. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230426/vsu-1867898624.html
киев
артемовск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867875712_236:0:1647:1058_1920x0_80_0_0_c6e90bb5780083fa9931894651816e56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Артемовск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Киев скрывает реальные потери в Артемовске, заявил эксперт

Эксперт Марочко: в Артемовске Киев прячет тела боевиков в подвалах, чтобы скрыть потери

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Киевские силовики прячут тела наемников и украинских военных в подвалах в западной части Артемовска, чтобы скрыть свои потери сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В западной части города Артемовск украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев. Уничтоженных нашими войсками украинских военнослужащих и наемников не эвакуируют приблизительно с начала недели", - сказал он, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что украинские военные подорвали высотное здание, в котором складировались тела, чтобы скрыть свои потери.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска
26 апреля, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевАртемовскЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала