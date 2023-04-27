https://ria.ru/20230427/apellyatsiya-1868197884.html

Защита Кара-Мурзы* подала апелляционную жалобу на приговор

Защита Кара-Мурзы* подала апелляционную жалобу на приговор - РИА Новости, 27.04.2023

Защита Кара-Мурзы* подала апелляционную жалобу на приговор

Защита обжаловала приговор Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иноагентом), осужденному за госизмену и распространение фейков про российскую армию на 25 лет,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:38

2023-04-27T16:38

2023-04-27T16:44

владимир кара-мурза

россия

аризона

украина

вадим прохоров

московский городской суд

нато

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Защита обжаловала приговор Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иноагентом), осужденному за госизмену и распространение фейков про российскую армию на 25 лет, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт."Мы подали апелляционную жалобу на приговор Мосгорсуда", - рассказала собеседница агентства.Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО.Владимир Кара-Мурза*, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230418/protest-1866158738.html

https://ria.ru/20230418/kara-murza-1866122962.html

https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html

россия

аризона

украина

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владимир кара-мурза, россия, аризона, украина, вадим прохоров, московский городской суд, нато, следственный комитет россии (ск рф)