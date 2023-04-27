https://ria.ru/20230427/amur-1868017456.html

Осужденного российского моряка с "Амура" освободят и депортируют из Японии

Осужденного российского моряка с "Амура" освободят и депортируют из Японии - РИА Новости, 27.04.2023

Осужденного российского моряка с "Амура" освободят и депортируют из Японии

Осужденного в Японии третьего помощника капитана с российского судна "Амур" Павла Добрянского освободят, иммиграционная служба начнет процедуру по его... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T05:55

2023-04-27T05:55

2023-04-27T05:55

япония

невельск

корсаков

в мире

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АСАХИКАВА (Япония), 27 апр - РИА Новости. Осужденного в Японии третьего помощника капитана с российского судна "Амур" Павла Добрянского освободят, иммиграционная служба начнет процедуру по его депортации, сообщил судья окружного суда Асахикава. "Амур" два года назад столкнулся с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару", в результате чего три японских рыбака погибли. В четверг суд назначил Добрянскому три года лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет. Как объяснил РИА Новости адвокат Добрянского Нориаки Накамура, его подзащитный признан виновным, но не будет отбывать наказание в тюрьме, и только в случае повторного правонарушения срок по сегодняшнему приговору будет добавлен к новому. "Он будет освобожден, и иммиграционная служба начнет процедуру по депортации", - сказал судья. "Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту, порт приписки Невельск) 26 мая 2021 года шел из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу произошло столкновение со шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту), в результате чего японское судно перевернулось. Трое из пяти японских рыбаков погибли. По этому делу в Японии был задержан третий помощник капитана "Амура" Павел Добрянский по уголовным статьям о халатности и ненадлежащем управлении судном. В конце июня того же года Добрянского перевели в разряд обвиняемых, его дело было передано в суд. По этим же статьям обвинение было предъявлено и капитану японской рыболовецкой шхуны. Он получил три года условно. Защита россиянина настаивала на невиновности обвиняемого, а также подвергла сомнению доводы прокуратуры. Адвокат Добрянского Накамура в марте в беседе с РИА Новости назвал следственный эксперимент, проведенный службой безопасности на море, крайне небрежным, а также пояснил, что в условиях сильного тумана (на момент аварии видимость была 10-15 метров) и при том, что небольшая японская лодка была сделана из пластика, радар не мог ее показать. К тому же, по его словам, даже при остановке двигателя российское судно проходит за две минуты 400 метров, поэтому уходить и маневрировать должна была быстроходная маленькая японская лодка, увидев большое судно. Защита настаивала также на том, что команда японского судна не смотрела на радары и не реагировала на сигналы радио в УКВ-диапазоне.

https://ria.ru/20230329/bali-1861534056.html

https://ria.ru/20230421/koreya-1866863970.html

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япония, невельск, корсаков, в мире