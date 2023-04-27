https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868224378.html
Путин отметил роль Эрдогана в реализации проекта АЭС "Аккую"
Путин отметил роль Эрдогана в реализации проекта АЭС "Аккую" - РИА Новости, 27.04.2023
Путин отметил роль Эрдогана в реализации проекта АЭС "Аккую"
Президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую" отметил, что без поддержки президента Турции Тайипа Эрдогана было РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:34
2023-04-27T17:34
2023-04-27T17:34
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
турция
россия
новости - ядерные технологии
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую" отметил, что без поддержки президента Турции Тайипа Эрдогана было невозможно говорить об успехах этого проекта. "Напомню, что корпорация "Росатом" начала строительства атомной станции в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря ровно пять лет назад, в апреле 2018 года. Тогда мы с господином Эрдоганом участвовали в приуроченной к этому событию церемонии, и с тех пор держим реализацию проекта на постоянном личном контроле. Конечно, без поддержки президента Турции... это было бы невозможно", - сказал Путин на церемонии доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, турция, россия, новости - ядерные технологии, реджеп тайип эрдоган
АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин, Турция, Россия, Новости - Ядерные технологии, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин отметил роль Эрдогана в реализации проекта АЭС "Аккую"
Путин: без поддержки Эрдогана сложно было бы говорить об успехах проекта АЭС "Аккую"