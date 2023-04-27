https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868224378.html

Путин отметил роль Эрдогана в реализации проекта АЭС "Аккую"

Путин отметил роль Эрдогана в реализации проекта АЭС "Аккую" - РИА Новости, 27.04.2023

Путин отметил роль Эрдогана в реализации проекта АЭС "Аккую"

Президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую" отметил, что без поддержки президента Турции Тайипа Эрдогана было РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:34

2023-04-27T17:34

2023-04-27T17:34

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

турция

россия

новости - ядерные технологии

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868193968_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_62171aa1112a0a12a8e6541c3821e727.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую" отметил, что без поддержки президента Турции Тайипа Эрдогана было невозможно говорить об успехах этого проекта. "Напомню, что корпорация "Росатом" начала строительства атомной станции в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря ровно пять лет назад, в апреле 2018 года. Тогда мы с господином Эрдоганом участвовали в приуроченной к этому событию церемонии, и с тех пор держим реализацию проекта на постоянном личном контроле. Конечно, без поддержки президента Турции... это было бы невозможно", - сказал Путин на церемонии доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, турция, россия, новости - ядерные технологии, реджеп тайип эрдоган