https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868216745.html

Лихачев раскрыл подробности строительства АЭС "Аккую"

Лихачев раскрыл подробности строительства АЭС "Аккую" - РИА Новости, 27.04.2023

Лихачев раскрыл подробности строительства АЭС "Аккую"

Первый энергоблок АЭС "Аккую", строящейся в Турции "Росатомом", уже находится в высокой степени готовности, заявил генеральный директор российской атомной... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:17

2023-04-27T17:17

2023-04-27T17:59

аэс "аккую"

турция

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Первый энергоблок АЭС "Аккую", строящейся в Турции "Росатомом", уже находится в высокой степени готовности, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.Успеху стройки не помешала ни пандемия, ни политическое давление, подчеркнул Лихачев, выступая в четверг на торжественной церемонии, посвященной завозу ядерного топлива на площадку энергоблока №1 АЭС "Аккую".Глава "Росатома" обрисовал ситуацию на каждом строящемся блоке станции. "Первый блок находится в высокой степени готовности, сейчас там подходит к концу монтаж оборудования", - сказал Лихачев.На втором блоке установлен корпус реактора, на третьем идет монтаж важного элемента системы безопасности - так называемой "ловушки расплава" (устройство локализации расплава активной зоны реактора). На четвертом блоке ведется армирование фундамента главного здания и продолжается производство длинноциклового оборудования, в том числе тихоходной турбины.Лихачев высоко оценил ход сотрудничества российских атомщиков с промышленными и строительными компаниями Турции, которые участвуют в реализации проекта. "В Турции уже сложился собственный атомный промышленный кластер. Накопленный опыт позволит нам реализовывать потенциал этого кластера и на других, в том числе международных проектах", - подчеркнул глава "Росатома"."Жизненный цикл атомной станции, которую мы строим в Турции, составляет до 100 лет. Думаю, АЭС "Аккую" имеет все шансы встретить и двухсотлетний юбилей Турецкой республики", — подчеркнул Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html

турция

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аэс "аккую", турция, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире