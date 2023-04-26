https://ria.ru/20230426/znanie-1867982328.html

ВЦИОМ: обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян

ВЦИОМ: обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян - РИА Новости, 26.04.2023

ВЦИОМ: обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян

Обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян в возрасте от 14 лет, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко со ссылкой на... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T20:06

2023-04-26T20:06

2023-04-26T21:13

общество

россия

сергей кириенко

вциом

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян в возрасте от 14 лет, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко со ссылкой на исследование ВЦИОМ."ВЦИОМ сделал социологическое исследование в преддверии этого двухлетнего маленького пока юбилея (общества "Знание"). 84 процента россиян ответили, что они доверяют обществу "Знание" и той информации, которую предоставляют лекторы общества "Знание". Среди такой всегда по возрасту наиболее критичной части, как подростки и школьники, это доверие даже выше — 87 процента доверяют информации, которую получают от российского общества "Знание", — сказал он. Он также поздравил всех с двухлетней годовщиной общества "Знание".

https://ria.ru/20230410/kolledzh-1864273708.html

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общество, россия, сергей кириенко, вциом