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ВЦИОМ: обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян - РИА Новости, 26.04.2023
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20:06 26.04.2023 (обновлено: 21:13 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/znanie-1867982328.html
ВЦИОМ: обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян
ВЦИОМ: обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян - РИА Новости, 26.04.2023
ВЦИОМ: обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян
Обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян в возрасте от 14 лет, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко со ссылкой на... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T20:06
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общество
россия
сергей кириенко
вциом
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян в возрасте от 14 лет, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко со ссылкой на исследование ВЦИОМ."ВЦИОМ сделал социологическое исследование в преддверии этого двухлетнего маленького пока юбилея (общества "Знание"). 84 процента россиян ответили, что они доверяют обществу "Знание" и той информации, которую предоставляют лекторы общества "Знание". Среди такой всегда по возрасту наиболее критичной части, как подростки и школьники, это доверие даже выше — 87 процента доверяют информации, которую получают от российского общества "Знание", — сказал он. Он также поздравил всех с двухлетней годовщиной общества "Знание".
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общество, россия, сергей кириенко, вциом
Общество, Россия, Сергей Кириенко, ВЦИОМ
ВЦИОМ: обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян

ВЦИОМ: обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян в возрасте от 14 лет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Обществу "Знание" доверяют 84 процента россиян в возрасте от 14 лет, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
"ВЦИОМ сделал социологическое исследование в преддверии этого двухлетнего маленького пока юбилея (общества "Знание"). 84 процента россиян ответили, что они доверяют обществу "Знание" и той информации, которую предоставляют лекторы общества "Знание". Среди такой всегда по возрасту наиболее критичной части, как подростки и школьники, это доверие даже выше — 87 процента доверяют информации, которую получают от российского общества "Знание", — сказал он.
Он также поздравил всех с двухлетней годовщиной общества "Знание".
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ОбществоРоссияСергей КириенкоВЦИОМ
 
 
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