https://ria.ru/20230426/znanie-1867926318.html

ВЦИОМ: российскому обществу "Знание" доверяют 84% россиян

ВЦИОМ: российскому обществу "Знание" доверяют 84% россиян - РИА Новости, 26.04.2023

ВЦИОМ: российскому обществу "Знание" доверяют 84% россиян

Опрос, проведенный в этом году, показал, что российскому обществу "Знание" доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет и старше. Значительно выше процент среди... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:32

2023-04-26T17:32

2023-04-26T17:46

вциом

российское общество "знание"

россия

общество

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Опрос, проведенный в этом году, показал, что российскому обществу "Знание" доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет и старше. Значительно выше процент среди школьников и студентов – 87 и 89% соответственно. Исследование проводилось просветительской организацией совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает пресс-служба "Знания".Растет и узнаваемость просветительского марафона общества "Знание". Уже после первых двух марафонов в конце 2021 года о них знали больше 30% респондентов. Теперь же эта цифра близится к 45%.Уже более 50 млн человек стали участниками мероприятий общества, в том числе из новых регионов России. За 2 года федеральный просветительский марафон посетили свыше 46 тыс. участников, было создано 750 ч просветительского контента, который набрал 600 млн просмотров. За все время порядка 630 известных лекторов поделились своими знаниями в рамках марафона.С 24 по 26 апреля проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Онлайн-зрители могут следить за параллельными трансляциями в прямом эфире на сайте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вциом, российское общество "знание", россия, общество