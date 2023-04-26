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ВЦИОМ: российскому обществу "Знание" доверяют 84% россиян
ВЦИОМ: российскому обществу "Знание" доверяют 84% россиян - РИА Новости, 26.04.2023
ВЦИОМ: российскому обществу "Знание" доверяют 84% россиян
Опрос, проведенный в этом году, показал, что российскому обществу "Знание" доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет и старше. Значительно выше процент среди... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:32
2023-04-26T17:32
2023-04-26T17:46
вциом
российское общество "знание"
россия
общество
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Опрос, проведенный в этом году, показал, что российскому обществу "Знание" доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет и старше. Значительно выше процент среди школьников и студентов – 87 и 89% соответственно. Исследование проводилось просветительской организацией совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает пресс-служба "Знания".Растет и узнаваемость просветительского марафона общества "Знание". Уже после первых двух марафонов в конце 2021 года о них знали больше 30% респондентов. Теперь же эта цифра близится к 45%.Уже более 50 млн человек стали участниками мероприятий общества, в том числе из новых регионов России. За 2 года федеральный просветительский марафон посетили свыше 46 тыс. участников, было создано 750 ч просветительского контента, который набрал 600 млн просмотров. За все время порядка 630 известных лекторов поделились своими знаниями в рамках марафона.С 24 по 26 апреля проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Онлайн-зрители могут следить за параллельными трансляциями в прямом эфире на сайте.
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РИА Новости
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вциом, российское общество "знание", россия, общество
ВЦИОМ, Российское общество "Знание", Россия, Общество
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Опрос, проведенный в этом году, показал, что российскому обществу "Знание" доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет и старше. Значительно выше процент среди школьников и студентов – 87 и 89% соответственно. Исследование проводилось просветительской организацией совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает пресс-служба "Знания".
«
"Российскому обществу "Знание" удалось стать востребованной просветительской площадкой, которой доверяют и лекторы, и молодые люди. Все больше ребят ищут достоверную информацию на платформе "Знания", пытаясь разобраться в том или ином вопросе", – отметил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.
Растет и узнаваемость просветительского марафона общества "Знание". Уже после первых двух марафонов в конце 2021 года о них знали больше 30% респондентов. Теперь же эта цифра близится к 45%.
Уже более 50 млн человек стали участниками мероприятий общества, в том числе из новых регионов России. За 2 года федеральный просветительский марафон посетили свыше 46 тыс. участников, было создано 750 ч просветительского контента, который набрал 600 млн просмотров. За все время порядка 630 известных лекторов поделились своими знаниями в рамках марафона.
С 24 по 26 апреля проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Онлайн-зрители могут следить за параллельными трансляциями в прямом эфире на сайте
.