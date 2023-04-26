https://ria.ru/20230426/zdorove-1868002891.html
У Эрдогана была легкая простуда, сообщил вице-президент Турции
У Эрдогана была легкая простуда, сообщил вице-президент Турции - РИА Новости, 26.04.2023
У Эрдогана была легкая простуда, сообщил вице-президент Турции
Состояние здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана хорошее, он перенес легкую простуду, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T23:43
2023-04-26T23:43
2023-04-26T23:45
в мире
турция
ибрагим калын
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Состояние здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана хорошее, он перенес легкую простуду, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. Эрдоган в среду по совету врачей пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме. "Состояние здоровья нашего президента очень хорошее. Мы находимся в постоянном контакте. У него была легкая простуда", - приводит слова вице-президента Гостелеканал TRT Haber.
https://ria.ru/20230426/erdogan-1868000962.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, ибрагим калын, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Ибрагим Калын, Реджеп Тайип Эрдоган
У Эрдогана была легкая простуда, сообщил вице-президент Турции
Вице-президент Турции Октай: Эрдоган чувствует себя хорошо, он перенес легкую простуду