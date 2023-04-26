https://ria.ru/20230426/zdorove-1868002891.html

У Эрдогана была легкая простуда, сообщил вице-президент Турции

У Эрдогана была легкая простуда, сообщил вице-президент Турции - РИА Новости, 26.04.2023

У Эрдогана была легкая простуда, сообщил вице-президент Турции

Состояние здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана хорошее, он перенес легкую простуду, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T23:43

2023-04-26T23:43

2023-04-26T23:45

в мире

турция

ибрагим калын

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Состояние здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана хорошее, он перенес легкую простуду, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. Эрдоган в среду по совету врачей пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме. "Состояние здоровья нашего президента очень хорошее. Мы находимся в постоянном контакте. У него была легкая простуда", - приводит слова вице-президента Гостелеканал TRT Haber.

https://ria.ru/20230426/erdogan-1868000962.html

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, ибрагим калын, реджеп тайип эрдоган