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Хирурги в Новосибирске удалили пациентке гигантскую опухоль легкого
Хирурги в Новосибирске удалили пациентке гигантскую опухоль легкого - РИА Новости, 26.04.2023
Хирурги в Новосибирске удалили пациентке гигантскую опухоль легкого
Хирурги Новосибирской областной клинической больницы удалили 71-летней женщине гигантскую опухоль легкого, сообщает в среду учреждение. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:34
2023-04-26T09:34
2023-04-26T09:34
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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Хирурги Новосибирской областной клинической больницы удалили 71-летней женщине гигантскую опухоль легкого, сообщает в среду учреждение. В больнице пояснили, что пациентка десять лет не обращалась в поликлинику и не проходила флюорографию. Пойти к врачу ее заставила одышка не только при минимальной нагрузке, но и в покое. По результатам исследования врачи обнаружили опухоль огромных размеров в левой половине грудной клетки. "В нашей практике никогда прежде не было пациентов с такими объемными новообразованиями легких, поэтому мы намечали план лечения вместе с коллегами из других отделений: предстояла серьезная работа не только для хирургов, но также для кардиологов и анестезиологов. Поскольку опухоль сдавливала и легкое, и сердце, мы должны были быть готовы к любым неприятностям во время операции", - рассказал глава хирургической службы Новосибирской областной больницы, торакальный хирург Антон Кутепов. В течение шести часов хирурги отделяли новообразование от легкого, средостения и диафрагмы. "Это нейрофиброма – редко встречающийся тип новообразований. Вес ее составлял 2 килограмма 316 граммов, объем извлеченной опухолевой массы - 30 сантиметров в длину и 11 сантиметров в высоту", - рассказали в больнице. В настоящее время пациентку выписали из стационара. Врачи отметили, что каждому человеку нужно раз в год проходить флюорографию или рентгенографию органов грудной клетки.
https://ria.ru/20230419/onkologiya-1866222623.html
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РИА Новости
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общество, новосибирск, новосибирская областная больница
Хорошие новости, Общество, Новосибирск, Новосибирская областная больница
Хирурги в Новосибирске удалили пациентке гигантскую опухоль легкого
Хирурги в Новосибирске удалили пациентке гигантскую двухкилограммовую опухоль легкого
НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Хирурги Новосибирской областной клинической больницы удалили 71-летней женщине гигантскую опухоль легкого, сообщает в среду учреждение.
В больнице пояснили, что пациентка десять лет не обращалась в поликлинику и не проходила флюорографию. Пойти к врачу ее заставила одышка не только при минимальной нагрузке, но и в покое. По результатам исследования врачи обнаружили опухоль огромных размеров в левой половине грудной клетки.
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"В нашей практике никогда прежде не было пациентов с такими объемными новообразованиями легких, поэтому мы намечали план лечения вместе с коллегами из других отделений: предстояла серьезная работа не только для хирургов, но также для кардиологов и анестезиологов. Поскольку опухоль сдавливала и легкое, и сердце, мы должны были быть готовы к любым неприятностям во время операции", - рассказал глава хирургической службы Новосибирской областной больницы
, торакальный хирург Антон Кутепов.
В течение шести часов хирурги отделяли новообразование от легкого, средостения и диафрагмы.
"Это нейрофиброма – редко встречающийся тип новообразований. Вес ее составлял 2 килограмма 316 граммов, объем извлеченной опухолевой массы - 30 сантиметров в длину и 11 сантиметров в высоту", - рассказали в больнице.
В настоящее время пациентку выписали из стационара. Врачи отметили, что каждому человеку нужно раз в год проходить флюорографию или рентгенографию органов грудной клетки.
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