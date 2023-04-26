https://ria.ru/20230426/zdorove-1867781520.html

Хирурги в Новосибирске удалили пациентке гигантскую опухоль легкого

Хирурги в Новосибирске удалили пациентке гигантскую опухоль легкого - РИА Новости, 26.04.2023

Хирурги в Новосибирске удалили пациентке гигантскую опухоль легкого

Хирурги Новосибирской областной клинической больницы удалили 71-летней женщине гигантскую опухоль легкого, сообщает в среду учреждение. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:34

2023-04-26T09:34

2023-04-26T09:34

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новосибирская областная больница

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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Хирурги Новосибирской областной клинической больницы удалили 71-летней женщине гигантскую опухоль легкого, сообщает в среду учреждение. В больнице пояснили, что пациентка десять лет не обращалась в поликлинику и не проходила флюорографию. Пойти к врачу ее заставила одышка не только при минимальной нагрузке, но и в покое. По результатам исследования врачи обнаружили опухоль огромных размеров в левой половине грудной клетки. "В нашей практике никогда прежде не было пациентов с такими объемными новообразованиями легких, поэтому мы намечали план лечения вместе с коллегами из других отделений: предстояла серьезная работа не только для хирургов, но также для кардиологов и анестезиологов. Поскольку опухоль сдавливала и легкое, и сердце, мы должны были быть готовы к любым неприятностям во время операции", - рассказал глава хирургической службы Новосибирской областной больницы, торакальный хирург Антон Кутепов. В течение шести часов хирурги отделяли новообразование от легкого, средостения и диафрагмы. "Это нейрофиброма – редко встречающийся тип новообразований. Вес ее составлял 2 килограмма 316 граммов, объем извлеченной опухолевой массы - 30 сантиметров в длину и 11 сантиметров в высоту", - рассказали в больнице. В настоящее время пациентку выписали из стационара. Врачи отметили, что каждому человеку нужно раз в год проходить флюорографию или рентгенографию органов грудной клетки.

https://ria.ru/20230419/onkologiya-1866222623.html

https://ria.ru/20230410/opukhol-1864256925.html

новосибирск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, новосибирск, новосибирская областная больница