https://ria.ru/20230426/zaderzhanie-1867792278.html
В Ростовской области задержали шестерых теневых банкиров
В Ростовской области задержали шестерых теневых банкиров - РИА Новости, 26.04.2023
В Ростовской области задержали шестерых теневых банкиров
Силовики задержали в Ростовской области шесть человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях на территории субъектов России на сумму свыше 1 миллиарда РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:21
2023-04-26T10:21
2023-04-26T10:21
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр – РИА Новости. Силовики задержали в Ростовской области шесть человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях на территории субъектов России на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщает УФСБ России по региону. "УФСБ России по Ростовской области пресечена преступная деятельность крупной организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области и иных субъектов РФ на сумму свыше 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что члены ОПГ переводили безналичные средства в наличные, делали перечисления денег транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физлиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций, в том числе для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика и уменьшения размера получаемой прибыли. Оперативники при силовой поддержке спецподразделений на территории Ростовской области провели более 20 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов и их связей. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты "банк-клиент", печати порядка 15 фирм. Шестеро активных участников ОПГ задержаны, одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – домашний арест.
https://ria.ru/20171103/1508180898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
В Ростовской области задержали шестерых теневых банкиров
В Ростовской области задержали шестерых подозреваемых в незаконных банковских операциях
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр – РИА Новости. Силовики задержали в Ростовской области шесть человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях на территории субъектов России на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщает УФСБ России по региону.
"УФСБ России по Ростовской области пресечена преступная деятельность крупной организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области и иных субъектов РФ на сумму свыше 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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Оперативники установили, что члены ОПГ переводили безналичные средства в наличные, делали перечисления денег транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физлиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций, в том числе для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика и уменьшения размера получаемой прибыли.
«
"В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 миллиарда рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 8-15% от перечисленной суммы", - отмечается в сообщении.
Оперативники при силовой поддержке спецподразделений на территории Ростовской области провели более 20 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов и их связей. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты "банк-клиент", печати порядка 15 фирм.
Шестеро активных участников ОПГ задержаны, одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – домашний арест.
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