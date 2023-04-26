https://ria.ru/20230426/zaderzhanie-1867792278.html

В Ростовской области задержали шестерых теневых банкиров

В Ростовской области задержали шестерых теневых банкиров - РИА Новости, 26.04.2023

В Ростовской области задержали шестерых теневых банкиров

Силовики задержали в Ростовской области шесть человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях на территории субъектов России на сумму свыше 1 миллиарда РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:21

2023-04-26T10:21

2023-04-26T10:21

происшествия

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр – РИА Новости. Силовики задержали в Ростовской области шесть человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях на территории субъектов России на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщает УФСБ России по региону. "УФСБ России по Ростовской области пресечена преступная деятельность крупной организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области и иных субъектов РФ на сумму свыше 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что члены ОПГ переводили безналичные средства в наличные, делали перечисления денег транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физлиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций, в том числе для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика и уменьшения размера получаемой прибыли. Оперативники при силовой поддержке спецподразделений на территории Ростовской области провели более 20 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов и их связей. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты "банк-клиент", печати порядка 15 фирм. Шестеро активных участников ОПГ задержаны, одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – домашний арест.

https://ria.ru/20171103/1508180898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, россия