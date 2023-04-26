https://ria.ru/20230426/yazyk-1867796242.html

На Западе пытаются запретить русский язык, заявил Мишустин

На Западе пытаются запретить русский язык, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.04.2023

На Западе пытаются запретить русский язык, заявил Мишустин

Запад пытается полностью запретить использование русского языка, книг, фильмов, музыки на нем, чтобы люди забыли свои традиции и историю, заявил премьер-министр РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:30

2023-04-26T10:30

2023-04-26T10:36

культура

новости культуры

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад пытается полностью запретить использование русского языка, книг, фильмов, музыки на нем, чтобы люди забыли свои традиции и историю, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Знание" в среду. "Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, музыки, всего нашего контента в интернете. Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого. А ведь именно историческое знание помогает нам правильно понимать причины происходящих событий", - сказал Мишустин. Российский премьер отметил, что поэтому очень важно сохранять историческую память народов России и соседей, бережено относиться к русскому языку и к традициям.

https://ria.ru/20230328/yazyk-1861332458.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, михаил мишустин, россия