https://ria.ru/20230426/yazyk-1867796242.html
На Западе пытаются запретить русский язык, заявил Мишустин
На Западе пытаются запретить русский язык, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.04.2023
На Западе пытаются запретить русский язык, заявил Мишустин
Запад пытается полностью запретить использование русского языка, книг, фильмов, музыки на нем, чтобы люди забыли свои традиции и историю, заявил премьер-министр РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:30
2023-04-26T10:30
2023-04-26T10:36
культура
новости культуры
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад пытается полностью запретить использование русского языка, книг, фильмов, музыки на нем, чтобы люди забыли свои традиции и историю, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Знание" в среду. "Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, музыки, всего нашего контента в интернете. Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого. А ведь именно историческое знание помогает нам правильно понимать причины происходящих событий", - сказал Мишустин. Российский премьер отметил, что поэтому очень важно сохранять историческую память народов России и соседей, бережено относиться к русскому языку и к традициям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, михаил мишустин, россия
Культура, Новости культуры, Михаил Мишустин, Россия
На Западе пытаются запретить русский язык, заявил Мишустин
Мишустин: на Западе пытаются запретить русский язык, чтобы люди забыли свою историю
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад пытается полностью запретить использование русского языка, книг, фильмов, музыки на нем, чтобы люди забыли свои традиции и историю, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Знание" в среду.
"Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, музыки, всего нашего контента в интернете. Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого. А ведь именно историческое знание помогает нам правильно понимать причины происходящих событий", - сказал Мишустин.
Российский премьер отметил, что поэтому очень важно сохранять историческую память народов России и соседей, бережено относиться к русскому языку и к традициям.
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