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На Западе пытаются запретить русский язык, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:30 26.04.2023 (обновлено: 10:36 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/yazyk-1867796242.html
На Западе пытаются запретить русский язык, заявил Мишустин
На Западе пытаются запретить русский язык, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.04.2023
На Западе пытаются запретить русский язык, заявил Мишустин
Запад пытается полностью запретить использование русского языка, книг, фильмов, музыки на нем, чтобы люди забыли свои традиции и историю, заявил премьер-министр РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:30
2023-04-26T10:36
культура
новости культуры
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад пытается полностью запретить использование русского языка, книг, фильмов, музыки на нем, чтобы люди забыли свои традиции и историю, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Знание" в среду. "Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, музыки, всего нашего контента в интернете. Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого. А ведь именно историческое знание помогает нам правильно понимать причины происходящих событий", - сказал Мишустин. Российский премьер отметил, что поэтому очень важно сохранять историческую память народов России и соседей, бережено относиться к русскому языку и к традициям.
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новости культуры, михаил мишустин, россия
Культура, Новости культуры, Михаил Мишустин, Россия
На Западе пытаются запретить русский язык, заявил Мишустин

Мишустин: на Западе пытаются запретить русский язык, чтобы люди забыли свою историю

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад пытается полностью запретить использование русского языка, книг, фильмов, музыки на нем, чтобы люди забыли свои традиции и историю, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Знание" в среду.
"Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, музыки, всего нашего контента в интернете. Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого. А ведь именно историческое знание помогает нам правильно понимать причины происходящих событий", - сказал Мишустин.
Российский премьер отметил, что поэтому очень важно сохранять историческую память народов России и соседей, бережено относиться к русскому языку и к традициям.
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