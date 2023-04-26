https://ria.ru/20230426/vystrel-1867929748.html

В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из "травмата"

В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из "травмата" - РИА Новости, 26.04.2023

В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из "травмата"

Следователи и прокуроры начали проверку после того, как трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета в подмосковном Пушкине, сообщают РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:27

2023-04-26T17:27

2023-04-26T17:27

происшествия

московская область (подмосковье)

пушкин

пушкино

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Следователи и прокуроры начали проверку после того, как трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета в подмосковном Пушкине, сообщают пресс-службы главка СК и прокуратуры Московской области. "В следственный отдел по городу Пушкино ГСУСК России по Московской области поступила информация о получении трехлетним мальчиком ранения головы из травматического пистолета. По данному факту незамедлительно следователями и криминалистами осуществлён выезд на место происшествия и организована проверка", - говорится в сообщении СК. В ведомстве уточняют, что проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В подмосковной прокуратуре пояснили, что ребенок был дома и оружие взял без присмотра родителей. Мальчик госпитализирован. Пушкинская городская прокуратура также проводит проверку.

https://ria.ru/20230326/vystrel-1860740528.html

московская область (подмосковье)

пушкин

пушкино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), пушкин, пушкино, следственный комитет россии (ск рф)