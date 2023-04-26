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В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из "травмата" - РИА Новости, 26.04.2023
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17:27 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/vystrel-1867929748.html
В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из "травмата"
В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из "травмата" - РИА Новости, 26.04.2023
В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из "травмата"
Следователи и прокуроры начали проверку после того, как трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета в подмосковном Пушкине, сообщают РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:27
2023-04-26T17:27
происшествия
московская область (подмосковье)
пушкин
пушкино
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Следователи и прокуроры начали проверку после того, как трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета в подмосковном Пушкине, сообщают пресс-службы главка СК и прокуратуры Московской области. "В следственный отдел по городу Пушкино ГСУСК России по Московской области поступила информация о получении трехлетним мальчиком ранения головы из травматического пистолета. По данному факту незамедлительно следователями и криминалистами осуществлён выезд на место происшествия и организована проверка", - говорится в сообщении СК. В ведомстве уточняют, что проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В подмосковной прокуратуре пояснили, что ребенок был дома и оружие взял без присмотра родителей. Мальчик госпитализирован. Пушкинская городская прокуратура также проводит проверку.
https://ria.ru/20230326/vystrel-1860740528.html
московская область (подмосковье)
пушкин
пушкино
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происшествия, московская область (подмосковье), пушкин, пушкино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Пушкин, Пушкино, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из "травмата"

В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травмата, он госпитализирован

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Следователи и прокуроры начали проверку после того, как трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета в подмосковном Пушкине, сообщают пресс-службы главка СК и прокуратуры Московской области.
"В следственный отдел по городу Пушкино ГСУСК России по Московской области поступила информация о получении трехлетним мальчиком ранения головы из травматического пистолета. По данному факту незамедлительно следователями и криминалистами осуществлён выезд на место происшествия и организована проверка", - говорится в сообщении СК.
В ведомстве уточняют, что проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В подмосковной прокуратуре пояснили, что ребенок был дома и оружие взял без присмотра родителей. Мальчик госпитализирован. Пушкинская городская прокуратура также проводит проверку.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ПушкинПушкиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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