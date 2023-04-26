https://ria.ru/20230426/vystrel-1867929748.html
В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из "травмата"
В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из "травмата" - РИА Новости, 26.04.2023
В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из "травмата"
Следователи и прокуроры начали проверку после того, как трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета в подмосковном Пушкине, сообщают РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:27
2023-04-26T17:27
2023-04-26T17:27
происшествия
московская область (подмосковье)
пушкин
пушкино
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Следователи и прокуроры начали проверку после того, как трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета в подмосковном Пушкине, сообщают пресс-службы главка СК и прокуратуры Московской области. "В следственный отдел по городу Пушкино ГСУСК России по Московской области поступила информация о получении трехлетним мальчиком ранения головы из травматического пистолета. По данному факту незамедлительно следователями и криминалистами осуществлён выезд на место происшествия и организована проверка", - говорится в сообщении СК. В ведомстве уточняют, что проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В подмосковной прокуратуре пояснили, что ребенок был дома и оружие взял без присмотра родителей. Мальчик госпитализирован. Пушкинская городская прокуратура также проводит проверку.
https://ria.ru/20230326/vystrel-1860740528.html
московская область (подмосковье)
пушкин
пушкино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), пушкин, пушкино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Пушкин, Пушкино, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из "травмата"
В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травмата, он госпитализирован