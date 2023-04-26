https://ria.ru/20230426/vspyshka-1867926017.html
Названа причина мощной вспышки над Киевом
Названа причина мощной вспышки над Киевом - РИА Новости, 26.04.2023
Названа причина мощной вспышки над Киевом
Причиной яркой вспышки в небе над Киевом 19 апреля стал метеор, сообщила Международная метеорная организация на своем сайте. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:20
2023-04-26T17:20
2023-04-26T18:30
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Причиной яркой вспышки в небе над Киевом 19 апреля стал метеор, сообщила Международная метеорная организация на своем сайте.Объект пролетел на высоте 80 километров над столицей Украины со скоростью 29 километров в секунду, а потом взорвался. Полет метеора продлился около пяти секунд.В прошлую среду вечером украинские СМИ сообщили о взрывах и вспышке над городом. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко назвал произошедшее "результатом падения на Землю космического спутника NASA". Американское космическое агентство в комментарии РИА Новости эту информацию опровергло.
https://ria.ru/20230420/vspyshka-1866495683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Киев, Украина, Земля, НАСА
Названа причина мощной вспышки над Киевом
Международная метеорная организация объяснила вспышку над Киевом 19 апреля взрывом болида