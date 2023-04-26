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Названа причина мощной вспышки над Киевом - РИА Новости, 26.04.2023
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17:20 26.04.2023 (обновлено: 18:30 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/vspyshka-1867926017.html
Названа причина мощной вспышки над Киевом
Названа причина мощной вспышки над Киевом - РИА Новости, 26.04.2023
Названа причина мощной вспышки над Киевом
Причиной яркой вспышки в небе над Киевом 19 апреля стал метеор, сообщила Международная метеорная организация на своем сайте. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:20
2023-04-26T18:30
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украина
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наса
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Причиной яркой вспышки в небе над Киевом 19 апреля стал метеор, сообщила Международная метеорная организация на своем сайте.Объект пролетел на высоте 80 километров над столицей Украины со скоростью 29 километров в секунду, а потом взорвался. Полет метеора продлился около пяти секунд.В прошлую среду вечером украинские СМИ сообщили о взрывах и вспышке над городом. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко назвал произошедшее "результатом падения на Землю космического спутника NASA". Американское космическое агентство в комментарии РИА Новости эту информацию опровергло.
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в мире, киев, украина, земля, наса
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Названа причина мощной вспышки над Киевом

Международная метеорная организация объяснила вспышку над Киевом 19 апреля взрывом болида

© Sputnik Ближнее зарубежьеЯркая вспышка в небе над Киевом
Яркая вспышка в небе над Киевом
© Sputnik Ближнее зарубежье
Яркая вспышка в небе над Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Причиной яркой вспышки в небе над Киевом 19 апреля стал метеор, сообщила Международная метеорная организация на своем сайте.
«

"Хотя это стало ясно не сразу, вспышка на этот раз была чисто природным явлением, а именно — очень ярким болидом", — говорится в статье.

Объект пролетел на высоте 80 километров над столицей Украины со скоростью 29 километров в секунду, а потом взорвался. Полет метеора продлился около пяти секунд.
В прошлую среду вечером украинские СМИ сообщили о взрывах и вспышке над городом. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко назвал произошедшее "результатом падения на Землю космического спутника NASA". Американское космическое агентство в комментарии РИА Новости эту информацию опровергло.
Яркая вспышка в небе над Киевом
В Сети появилось видео с яркой вспышкой над Киевом
20 апреля, 01:33
 
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