https://ria.ru/20230426/vspyshka-1867926017.html

Названа причина мощной вспышки над Киевом

Названа причина мощной вспышки над Киевом - РИА Новости, 26.04.2023

Названа причина мощной вспышки над Киевом

Причиной яркой вспышки в небе над Киевом 19 апреля стал метеор, сообщила Международная метеорная организация на своем сайте. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:20

2023-04-26T17:20

2023-04-26T18:30

в мире

киев

украина

земля

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Причиной яркой вспышки в небе над Киевом 19 апреля стал метеор, сообщила Международная метеорная организация на своем сайте.Объект пролетел на высоте 80 километров над столицей Украины со скоростью 29 километров в секунду, а потом взорвался. Полет метеора продлился около пяти секунд.В прошлую среду вечером украинские СМИ сообщили о взрывах и вспышке над городом. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко назвал произошедшее "результатом падения на Землю космического спутника NASA". Американское космическое агентство в комментарии РИА Новости эту информацию опровергло.

https://ria.ru/20230420/vspyshka-1866495683.html

киев

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, киев, украина, земля, наса