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США будут размещать оружие на Корейском полуострове, заявил Юн Сок Ель - РИА Новости, 26.04.2023
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21:17 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/vooruzheniya-1867991259.html
США будут размещать оружие на Корейском полуострове, заявил Юн Сок Ель
США будут размещать оружие на Корейском полуострове, заявил Юн Сок Ель - РИА Новости, 26.04.2023
США будут размещать оружие на Корейском полуострове, заявил Юн Сок Ель
США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель после встречи... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T21:17
2023-04-26T21:17
в мире
сша
корейский полуостров
южная корея
джо байден
юн сок ель
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель после встречи с американским коллегой Джо Байденом. "Размещение стратегических возможностей США на Корейском полуострове будет производиться постоянно и рутинно", - сказал он на совместной пресс-конференции в саду у Белого дома.
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сша
корейский полуостров
южная корея
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в мире, сша, корейский полуостров, южная корея, джо байден, юн сок ель
В мире, США, Корейский полуостров, Южная Корея, Джо Байден, Юн Сок Ель
США будут размещать оружие на Корейском полуострове, заявил Юн Сок Ель

Юн Сок Ель: США будут постоянно и рутинно размещать вооружения на Корейском полуострове

© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель после встречи с американским коллегой Джо Байденом.
"Размещение стратегических возможностей США на Корейском полуострове будет производиться постоянно и рутинно", - сказал он на совместной пресс-конференции в саду у Белого дома.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Южная Корея согласовала с США механизм консультаций в случае атаки КНДР
Вчера, 21:05
 
В миреСШАКорейский полуостровЮжная КореяДжо БайденЮн Сок Ель
 
 
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