https://ria.ru/20230426/vooruzheniya-1867991259.html

США будут размещать оружие на Корейском полуострове, заявил Юн Сок Ель

США будут размещать оружие на Корейском полуострове, заявил Юн Сок Ель - РИА Новости, 26.04.2023

США будут размещать оружие на Корейском полуострове, заявил Юн Сок Ель

США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель после встречи... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T21:17

2023-04-26T21:17

2023-04-26T21:17

в мире

сша

корейский полуостров

южная корея

джо байден

юн сок ель

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель после встречи с американским коллегой Джо Байденом. "Размещение стратегических возможностей США на Корейском полуострове будет производиться постоянно и рутинно", - сказал он на совместной пресс-конференции в саду у Белого дома.

https://ria.ru/20230426/soglasovanie-1867989916.html

сша

корейский полуостров

южная корея

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, корейский полуостров, южная корея, джо байден, юн сок ель