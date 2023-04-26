https://ria.ru/20230426/vooruzheniya-1867991259.html
США будут размещать оружие на Корейском полуострове, заявил Юн Сок Ель
США будут размещать оружие на Корейском полуострове, заявил Юн Сок Ель - РИА Новости, 26.04.2023
США будут размещать оружие на Корейском полуострове, заявил Юн Сок Ель
США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель после встречи... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T21:17
2023-04-26T21:17
2023-04-26T21:17
в мире
сша
корейский полуостров
южная корея
джо байден
юн сок ель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d0925eed4f8c9a53f476894b5e8e50.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель после встречи с американским коллегой Джо Байденом. "Размещение стратегических возможностей США на Корейском полуострове будет производиться постоянно и рутинно", - сказал он на совместной пресс-конференции в саду у Белого дома.
https://ria.ru/20230426/soglasovanie-1867989916.html
сша
корейский полуостров
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f98078e231c668a066854f01248689f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, корейский полуостров, южная корея, джо байден, юн сок ель
В мире, США, Корейский полуостров, Южная Корея, Джо Байден, Юн Сок Ель
США будут размещать оружие на Корейском полуострове, заявил Юн Сок Ель
Юн Сок Ель: США будут постоянно и рутинно размещать вооружения на Корейском полуострове