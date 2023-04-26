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Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений - РИА Новости, 26.04.2023
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14:25 26.04.2023 (обновлено: 15:07 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/vooruzheniya-1867866873.html
Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений
Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений - РИА Новости, 26.04.2023
Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений
Время - это важнейший фактор, и любые отступления от сроков поставок вооружений военнослужащим в зоне спецоперации недопустимы, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:25
2023-04-26T15:07
михаил мишустин
россия
вооружение
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Время - это важнейший фактор, и любые отступления от сроков поставок вооружений военнослужащим в зоне спецоперации недопустимы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Время - это наиважнейший фактор. Любые, даже малейшие отставания по срокам недопустимы. Где возможно, необходимо действовать с опережением", - сказал Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ.Он отметил, что ситуацию нужно отслеживать и при необходимости "вносить коррективы, в том числе на промышленных площадках".
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михаил мишустин, россия, вооружение
Михаил Мишустин, Россия, Вооружение
Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений

Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений в зоне СВО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Время - это важнейший фактор, и любые отступления от сроков поставок вооружений военнослужащим в зоне спецоперации недопустимы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Время - это наиважнейший фактор. Любые, даже малейшие отставания по срокам недопустимы. Где возможно, необходимо действовать с опережением", - сказал Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ.
Он отметил, что ситуацию нужно отслеживать и при необходимости "вносить коррективы, в том числе на промышленных площадках".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
ОПК России справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев
25 апреля, 11:28
 
Михаил МишустинРоссияВооружение
 
 
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