https://ria.ru/20230426/vooruzheniya-1867866873.html

Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений

Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений - РИА Новости, 26.04.2023

Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений

Время - это важнейший фактор, и любые отступления от сроков поставок вооружений военнослужащим в зоне спецоперации недопустимы, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:25

2023-04-26T14:25

2023-04-26T15:07

михаил мишустин

россия

вооружение

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Время - это важнейший фактор, и любые отступления от сроков поставок вооружений военнослужащим в зоне спецоперации недопустимы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Время - это наиважнейший фактор. Любые, даже малейшие отставания по срокам недопустимы. Где возможно, необходимо действовать с опережением", - сказал Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ.Он отметил, что ситуацию нужно отслеживать и при необходимости "вносить коррективы, в том числе на промышленных площадках".

https://ria.ru/20230425/opk-1867535210.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил мишустин, россия, вооружение