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Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений
Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений - РИА Новости, 26.04.2023
Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений
Время - это важнейший фактор, и любые отступления от сроков поставок вооружений военнослужащим в зоне спецоперации недопустимы, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:25
2023-04-26T14:25
2023-04-26T15:07
михаил мишустин
россия
вооружение
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Время - это важнейший фактор, и любые отступления от сроков поставок вооружений военнослужащим в зоне спецоперации недопустимы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Время - это наиважнейший фактор. Любые, даже малейшие отставания по срокам недопустимы. Где возможно, необходимо действовать с опережением", - сказал Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ.Он отметил, что ситуацию нужно отслеживать и при необходимости "вносить коррективы, в том числе на промышленных площадках".
https://ria.ru/20230425/opk-1867535210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, вооружение
Михаил Мишустин, Россия, Вооружение
Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений
Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений в зоне СВО