Киев не подтвердил получение "почти всего" обещанного НАТО вооружения
Офис Зеленского не смог подтвердить получение ста процентов обещанного НАТО вооружения
© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в оценке генерала НАТО о получении Украиной почти 100% обещанного вооружения.
"На мой взгляд 97-98 % - это слишком. Но он (Каволи) исходит из определенной математики, он исходит из того, что он знает. Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров. И Европейский союз, и мы пробуем решать этот вопрос, думаю, в какой-то мере этот вопрос будет решен", - заявил Подоляк в эфире телемарафона, комментируя слова Каволи.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".