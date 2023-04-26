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Киев не подтвердил получение "почти всего" обещанного НАТО вооружения - РИА Новости, 26.04.2023
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23:49 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/vooruzhenie-1868002397.html
Киев не подтвердил получение "почти всего" обещанного НАТО вооружения
Киев не подтвердил получение "почти всего" обещанного НАТО вооружения - РИА Новости, 26.04.2023
Киев не подтвердил получение "почти всего" обещанного НАТО вооружения
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в оценке генерала НАТО о получении Украиной почти 100% обещанного вооружения. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T23:49
2023-04-26T23:49
украина
россия
киев
михаил подоляк
сергей лавров
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в оценке генерала НАТО о получении Украиной почти 100% обещанного вооружения. Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Киев получил почти 100% танков и других боевых машин, обещанных ей США и их союзниками для поддержки предполагаемого контрнаступления ВСУ. "На мой взгляд 97-98 % - это слишком. Но он (Каволи) исходит из определенной математики, он исходит из того, что он знает. Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров. И Европейский союз, и мы пробуем решать этот вопрос, думаю, в какой-то мере этот вопрос будет решен", - заявил Подоляк в эфире телемарафона, комментируя слова Каволи. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867895788.html
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украина, россия, киев, михаил подоляк, сергей лавров, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Киев, Михаил Подоляк, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
Киев не подтвердил получение "почти всего" обещанного НАТО вооружения

Офис Зеленского не смог подтвердить получение ста процентов обещанного НАТО вооружения

© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в оценке генерала НАТО о получении Украиной почти 100% обещанного вооружения.
Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Киев получил почти 100% танков и других боевых машин, обещанных ей США и их союзниками для поддержки предполагаемого контрнаступления ВСУ.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Источник: страны НАТО поставили в Одесскую область 30 танков
Вчера, 15:54
"На мой взгляд 97-98 % - это слишком. Но он (Каволи) исходит из определенной математики, он исходит из того, что он знает. Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров. И Европейский союз, и мы пробуем решать этот вопрос, думаю, в какой-то мере этот вопрос будет решен", - заявил Подоляк в эфире телемарафона, комментируя слова Каволи.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Британия направила Украине тысячи снарядов для Challenger 2
25 апреля, 19:15
 
УкраинаРоссияКиевМихаил ПодолякСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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