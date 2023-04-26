Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области появились улицы в честь Бандеры и автора гимна Украины - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/ulitsy-1867907181.html
В Одесской области появились улицы в честь Бандеры и автора гимна Украины
В Одесской области появились улицы в честь Бандеры и автора гимна Украины - РИА Новости, 26.04.2023
В Одесской области появились улицы в честь Бандеры и автора гимна Украины
Власти в Одесской области на Украине решили не переименовывать улицы в честь военных, погибших в боях с российской армией - вместо этого решено дать улицам имя... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:32
2023-04-26T16:32
в мире
украина
одесская область
степан бандера
украинская повстанческая армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти в Одесской области на Украине решили не переименовывать улицы в честь военных, погибших в боях с российской армией - вместо этого решено дать улицам имя Степана Бандеры, украинских добровольцев и другие "общие названия" в соответствии с политикой "дерусификации и деколонизации", сообщает местное издание Intent. "На очередном заседании сессии Доброславского поселкового совета в Одесской области депутаты проголосовали за переименование улиц в населенных пунктах под Одессой. В общине отстаивают позицию не называть улицы именами погибших бойцов. Пришли к выводу, что нужно избрать общие названия", - говорится в сообщении. По словам главы администрации поселка Доброслав Людмилы Прокопечко, переименование прошло согласно закону, по которому в национальной топонимике не должно быть упоминаний о России и Советском Союзе. По итогам голосования, в Доброславе появились улицы Европейская, Степана Бандеры и Героев УПА (Украинской повстанческой армии*). В селе Кремидовка улица Юрия Гагарина теперь называется в честь Защитников Украины. Улица 17-го Авиаполка, названная так в честь соединения дальней авиации времен Великой Отечественной войны, получила имя Украинских Добровольцев, а улицу Гоголя переименовали в честь поэта Павла Чубинского, автора слов государственного гимна Украины. Ранее историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета утвердила перечень более чем из двухсот улиц и переулков, которые ждет переименование в рамках политики разрыва связей с Россией и отказа от советского прошлого.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
украина
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_555:0:3123:1926_1920x0_80_0_0_6f9207f66570edff928db5df7661fcd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесская область, степан бандера, украинская повстанческая армия
В мире, Украина, Одесская область, Степан Бандера, Украинская повстанческая армия
В Одесской области появились улицы в честь Бандеры и автора гимна Украины

В Одесской области появились улицы в честь Бандеры и автора гимна Украины поэта Чубинского

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти в Одесской области на Украине решили не переименовывать улицы в честь военных, погибших в боях с российской армией - вместо этого решено дать улицам имя Степана Бандеры, украинских добровольцев и другие "общие названия" в соответствии с политикой "дерусификации и деколонизации", сообщает местное издание Intent.
"На очередном заседании сессии Доброславского поселкового совета в Одесской области депутаты проголосовали за переименование улиц в населенных пунктах под Одессой. В общине отстаивают позицию не называть улицы именами погибших бойцов. Пришли к выводу, что нужно избрать общие названия", - говорится в сообщении.
По словам главы администрации поселка Доброслав Людмилы Прокопечко, переименование прошло согласно закону, по которому в национальной топонимике не должно быть упоминаний о России и Советском Союзе. По итогам голосования, в Доброславе появились улицы Европейская, Степана Бандеры и Героев УПА (Украинской повстанческой армии*).
В селе Кремидовка улица Юрия Гагарина теперь называется в честь Защитников Украины. Улица 17-го Авиаполка, названная так в честь соединения дальней авиации времен Великой Отечественной войны, получила имя Украинских Добровольцев, а улицу Гоголя переименовали в честь поэта Павла Чубинского, автора слов государственного гимна Украины.
Знак Въезд запрещен и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Дерусификация Украины плавно переходит в деукраинизацию
24 апреля, 08:00
Ранее историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета утвердила перечень более чем из двухсот улиц и переулков, которые ждет переименование в рамках политики разрыва связей с Россией и отказа от советского прошлого.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
В миреУкраинаОдесская областьСтепан БандераУкраинская повстанческая армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала