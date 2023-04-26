В Одесской области появились улицы в честь Бандеры и автора гимна Украины
В Одесской области появились улицы в честь Бандеры и автора гимна Украины поэта Чубинского
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти в Одесской области на Украине решили не переименовывать улицы в честь военных, погибших в боях с российской армией - вместо этого решено дать улицам имя Степана Бандеры, украинских добровольцев и другие "общие названия" в соответствии с политикой "дерусификации и деколонизации", сообщает местное издание Intent.
"На очередном заседании сессии Доброславского поселкового совета в Одесской области депутаты проголосовали за переименование улиц в населенных пунктах под Одессой. В общине отстаивают позицию не называть улицы именами погибших бойцов. Пришли к выводу, что нужно избрать общие названия", - говорится в сообщении.
По словам главы администрации поселка Доброслав Людмилы Прокопечко, переименование прошло согласно закону, по которому в национальной топонимике не должно быть упоминаний о России и Советском Союзе. По итогам голосования, в Доброславе появились улицы Европейская, Степана Бандеры и Героев УПА (Украинской повстанческой армии*).
В селе Кремидовка улица Юрия Гагарина теперь называется в честь Защитников Украины. Улица 17-го Авиаполка, названная так в честь соединения дальней авиации времен Великой Отечественной войны, получила имя Украинских Добровольцев, а улицу Гоголя переименовали в честь поэта Павла Чубинского, автора слов государственного гимна Украины.
Ранее историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета утвердила перечень более чем из двухсот улиц и переулков, которые ждет переименование в рамках политики разрыва связей с Россией и отказа от советского прошлого.
* Запрещенная в России экстремистская организация.