https://ria.ru/20230426/ulitsy-1867907181.html

В Одесской области появились улицы в честь Бандеры и автора гимна Украины

В Одесской области появились улицы в честь Бандеры и автора гимна Украины - РИА Новости, 26.04.2023

В Одесской области появились улицы в честь Бандеры и автора гимна Украины

Власти в Одесской области на Украине решили не переименовывать улицы в честь военных, погибших в боях с российской армией - вместо этого решено дать улицам имя... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:32

2023-04-26T16:32

2023-04-26T16:32

в мире

украина

одесская область

степан бандера

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти в Одесской области на Украине решили не переименовывать улицы в честь военных, погибших в боях с российской армией - вместо этого решено дать улицам имя Степана Бандеры, украинских добровольцев и другие "общие названия" в соответствии с политикой "дерусификации и деколонизации", сообщает местное издание Intent. "На очередном заседании сессии Доброславского поселкового совета в Одесской области депутаты проголосовали за переименование улиц в населенных пунктах под Одессой. В общине отстаивают позицию не называть улицы именами погибших бойцов. Пришли к выводу, что нужно избрать общие названия", - говорится в сообщении. По словам главы администрации поселка Доброслав Людмилы Прокопечко, переименование прошло согласно закону, по которому в национальной топонимике не должно быть упоминаний о России и Советском Союзе. По итогам голосования, в Доброславе появились улицы Европейская, Степана Бандеры и Героев УПА (Украинской повстанческой армии*). В селе Кремидовка улица Юрия Гагарина теперь называется в честь Защитников Украины. Улица 17-го Авиаполка, названная так в честь соединения дальней авиации времен Великой Отечественной войны, получила имя Украинских Добровольцев, а улицу Гоголя переименовали в честь поэта Павла Чубинского, автора слов государственного гимна Украины. Ранее историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета утвердила перечень более чем из двухсот улиц и переулков, которые ждет переименование в рамках политики разрыва связей с Россией и отказа от советского прошлого.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html

украина

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, одесская область, степан бандера, украинская повстанческая армия