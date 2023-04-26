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Запорожские власти прокомментировали слова Подоляка о Крыме - РИА Новости, 26.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:54 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867969407.html
Запорожские власти прокомментировали слова Подоляка о Крыме
Запорожские власти прокомментировали слова Подоляка о Крыме - РИА Новости, 26.04.2023
Запорожские власти прокомментировали слова Подоляка о Крыме
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал угрозу со стороны Украины уничтожать все, что находится в Крыму и новых российских... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:54
2023-04-26T18:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал угрозу со стороны Украины уничтожать все, что находится в Крыму и новых российских регионах, жаждой мести за выбор людей жить вместе с Россией. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Они (киевские власти - прим.) жаждут мести, смерти, крови и будут делать все для того, чтобы ее добиваться и отомстить людям за их выбор жить вместе с Россией", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, заявления Подоляка подтверждают террористическую сущность "киевского режима". "Они живут только убийствами и провокациями. Никакой созидательности от них исходить не может. А заявление Подоляка лишний раз подчеркивает, как режим Зеленского относится к проживающим на южнорусских землях людям, прекрасно понимая, что ни местные жители, ни земля уже никогда не будут оккупированы шайкой наркоманов и нацистов", - подчеркнул Рогов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230421/spetsoperatsiya-1866856106.html
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , республика крым, украина, михаил подоляк, владимир рогов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Республика Крым, Украина, Михаил Подоляк, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти прокомментировали слова Подоляка о Крыме

Рогов назвал угрозу Подоляка уничтожать все в Крыму и новых регионах жаждой мести

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАллея Героев Советского Союза в Мелитополе
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал угрозу со стороны Украины уничтожать все, что находится в Крыму и новых российских регионах, жаждой мести за выбор людей жить вместе с Россией.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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"Они (киевские власти - прим.) жаждут мести, смерти, крови и будут делать все для того, чтобы ее добиваться и отомстить людям за их выбор жить вместе с Россией", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, заявления Подоляка подтверждают террористическую сущность "киевского режима". "Они живут только убийствами и провокациями. Никакой созидательности от них исходить не может. А заявление Подоляка лишний раз подчеркивает, как режим Зеленского относится к проживающим на южнорусских землях людям, прекрасно понимая, что ни местные жители, ни земля уже никогда не будут оккупированы шайкой наркоманов и нацистов", - подчеркнул Рогов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьРеспублика КрымУкраинаМихаил ПодолякВладимир РоговСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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