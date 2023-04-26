https://ria.ru/20230426/ukraina-1867969407.html

Запорожские власти прокомментировали слова Подоляка о Крыме

Запорожские власти прокомментировали слова Подоляка о Крыме - РИА Новости, 26.04.2023

Запорожские власти прокомментировали слова Подоляка о Крыме

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал угрозу со стороны Украины уничтожать все, что находится в Крыму и новых российских... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:54

2023-04-26T18:54

2023-04-26T18:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал угрозу со стороны Украины уничтожать все, что находится в Крыму и новых российских регионах, жаждой мести за выбор людей жить вместе с Россией. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Они (киевские власти - прим.) жаждут мести, смерти, крови и будут делать все для того, чтобы ее добиваться и отомстить людям за их выбор жить вместе с Россией", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, заявления Подоляка подтверждают террористическую сущность "киевского режима". "Они живут только убийствами и провокациями. Никакой созидательности от них исходить не может. А заявление Подоляка лишний раз подчеркивает, как режим Зеленского относится к проживающим на южнорусских землях людям, прекрасно понимая, что ни местные жители, ни земля уже никогда не будут оккупированы шайкой наркоманов и нацистов", - подчеркнул Рогов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230421/spetsoperatsiya-1866856106.html

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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