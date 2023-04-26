Турция ударила Украину по больному месту
Турция вводит 130-процентные пошлины на ввоз пшеницы, ячменя и кукурузы
© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Турция с 1 мая вводит 130-процентную пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, соответствующий документ, подписанный президентом Тайипом Эрдоганом, опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.
Согласно документу, исключение сделано для Сингапура, часть продукции которого будет облагаться пошлиной в размере 16,2 процента, и Боснии, для которой сохранена нулевая ставка.
Как пишет украинское издание "Экономическая правда", Турция является крупнейшим покупателем пшеницы и ячменя с Украины. По данным Государственной таможенной службы страны, по итогам первого квартала 2023 года Турция была крупнейшим покупателем украинской пшеницы, импортировав ее на 168,8 миллиона долларов – 17,7% от всего ее экспорта. Украинского ячменя в Турцию за первый квартал этого года ввезли на 52,7 миллиона долларов, что составляет 42,1% от всего экспорта этой культуры.
В конце прошлой недели Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Впоследствии о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, сообщалось также, что Болгария тоже рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.