https://ria.ru/20230426/turtsiya-1867757114.html

Турция ударила Украину по больному месту

Турция ударила Украину по больному месту - РИА Новости, 26.04.2023

Турция ударила Украину по больному месту

Турция с 1 мая вводит 130-процентную пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, соответствующий документ, подписанный президентом Тайипом Эрдоганом,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T02:54

2023-04-26T02:54

2023-04-26T02:54

в мире

турция

украина

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Турция с 1 мая вводит 130-процентную пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, соответствующий документ, подписанный президентом Тайипом Эрдоганом, опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.Согласно документу, исключение сделано для Сингапура, часть продукции которого будет облагаться пошлиной в размере 16,2 процента, и Боснии, для которой сохранена нулевая ставка.Как пишет украинское издание "Экономическая правда", Турция является крупнейшим покупателем пшеницы и ячменя с Украины. По данным Государственной таможенной службы страны, по итогам первого квартала 2023 года Турция была крупнейшим покупателем украинской пшеницы, импортировав ее на 168,8 миллиона долларов – 17,7% от всего ее экспорта. Украинского ячменя в Турцию за первый квартал этого года ввезли на 52,7 миллиона долларов, что составляет 42,1% от всего экспорта этой культуры.В конце прошлой недели Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Впоследствии о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, сообщалось также, что Болгария тоже рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.

https://ria.ru/20230424/zapret-1867247525.html

турция

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в мире, турция, украина