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Пермский край за 2022 год достиг рекордного объема турпотока - РИА Новости, 26.04.2023
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16:48 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/turpotok-1867914236.html
Пермский край за 2022 год достиг рекордного объема турпотока
Пермский край за 2022 год достиг рекордного объема турпотока - РИА Новости, 26.04.2023
Пермский край за 2022 год достиг рекордного объема турпотока
За 2022 год Пермский край принял 818,5 тысячи туристов, что является рекордным показателем для субъекта, сообщается на сайте губернатора и правительства региона РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:48
2023-04-26T16:48
пермский край
россия
пермь
дмитрий махонин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ПЕРМЬ, 26 апр – РИА Новости. За 2022 год Пермский край принял 818,5 тысячи туристов, что является рекордным показателем для субъекта, сообщается на сайте губернатора и правительства региона со ссылкой на данные Росстата.В региональном министерстве туризма добавили, что к уровню 2021 года объем турпотока вырос на 13%. По этому показателю регион опередил средние статистические значения по РФ, которые составляют 10%, и в Приволжском федеральном округе (11%).Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что развитие туристической отрасли имеет большое значение, так как позволяет привлекать дополнительные инвестиции в развитие региона, в бюджеты территорий, создавать новые рабочие места, повышать реальные доходы граждан.По словам Махонина, краевые власти в течение последних лет совместно с компаниями отрасли принимают системные меры для наращивания объема туристического потока и для развития индустрии гостеприимства. Эти мероприятия имеют особое значение в связи с празднованием 300-летия Перми."Пермская земля богата уникальными природными ландшафтами, старинной архитектурой, самобытными поселками и красивыми видами, а также историей. У нас отличные возможности для отдыха на любой вкус: круизного, экологического, культурно-познавательного, промышленного и санаторно-курортного туризма. В каждой территории региона есть уникальные обычаи и традиции, которые привлекают гостей – прилагаем усилия, чтобы этот интерес к ним возрастал. Также продолжаем развивать инфраструктуру для отдыха и сервисы в индустрии гостеприимства, поддерживая компании, работающие в отрасли", – отметил Махонин.В пресс-службе губернатора обращают внимание на то, что рост турпотока также позитивно отразился на объеме платных услуг, оказываемых туроператорами, гостиницами и санаторно-курортными учреждениями Пермского края. "За 2022 год организациями индустрии гостеприимства оказано услуг на общую сумму 10,5 миллиарда рублей, что на 40% больше, чем за 2021 год", – уточнили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что для развития туризма региональные власти активно поддерживают отраслевые проекты и способствуют привлечению частных инвестиций и федеральных средств. В прошлом году на пермские инициативы было выдано 66 госгрантов на сумму 161,4 миллиона рублей. Они были направлены на приобретение туристического оборудования, создание инфраструктуры и пр.
https://ria.ru/20230125/perm-1847281745.html
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пермский край, россия, пермь, дмитрий махонин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Пермский край, Россия, Пермь, Дмитрий Махонин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

Пермский край за 2022 год достиг рекордного объема турпотока

© Depositphotos.com / ParStudВид на Пермь
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Depositphotos.com / ParStud
Вид на Пермь
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ПЕРМЬ, 26 апр – РИА Новости. За 2022 год Пермский край принял 818,5 тысячи туристов, что является рекордным показателем для субъекта, сообщается на сайте губернатора и правительства региона со ссылкой на данные Росстата.
«
"Росстат опубликовал статистические данные о турпотоках регионов за 2022 год. По данным ведомства, за прошлый год Пермский край принял 818,5 тысячи туристов, что является рекордным показателем для региона", – говорится в сообщении.
В региональном министерстве туризма добавили, что к уровню 2021 года объем турпотока вырос на 13%. По этому показателю регион опередил средние статистические значения по РФ, которые составляют 10%, и в Приволжском федеральном округе (11%).
«
"Рекордным также стал показатель числа ночевок гостей, путешествующих по региону, который составил за год 3,7 миллиона. В среднем один турист теперь в поездке по Пермскому краю проводит 4,5 ночи", – добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что развитие туристической отрасли имеет большое значение, так как позволяет привлекать дополнительные инвестиции в развитие региона, в бюджеты территорий, создавать новые рабочие места, повышать реальные доходы граждан.
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По словам Махонина, краевые власти в течение последних лет совместно с компаниями отрасли принимают системные меры для наращивания объема туристического потока и для развития индустрии гостеприимства. Эти мероприятия имеют особое значение в связи с празднованием 300-летия Перми.
"Пермская земля богата уникальными природными ландшафтами, старинной архитектурой, самобытными поселками и красивыми видами, а также историей. У нас отличные возможности для отдыха на любой вкус: круизного, экологического, культурно-познавательного, промышленного и санаторно-курортного туризма. В каждой территории региона есть уникальные обычаи и традиции, которые привлекают гостей – прилагаем усилия, чтобы этот интерес к ним возрастал. Также продолжаем развивать инфраструктуру для отдыха и сервисы в индустрии гостеприимства, поддерживая компании, работающие в отрасли", – отметил Махонин.
В пресс-службе губернатора обращают внимание на то, что рост турпотока также позитивно отразился на объеме платных услуг, оказываемых туроператорами, гостиницами и санаторно-курортными учреждениями Пермского края. "За 2022 год организациями индустрии гостеприимства оказано услуг на общую сумму 10,5 миллиарда рублей, что на 40% больше, чем за 2021 год", – уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что для развития туризма региональные власти активно поддерживают отраслевые проекты и способствуют привлечению частных инвестиций и федеральных средств. В прошлом году на пермские инициативы было выдано 66 госгрантов на сумму 161,4 миллиона рублей. Они были направлены на приобретение туристического оборудования, создание инфраструктуры и пр.
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Пермский крайРоссияПермьДмитрий МахонинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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