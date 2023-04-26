https://ria.ru/20230426/tsifrovizatsiya-1867871144.html
Корсик: цифровизация значительно повысила возможности нотариата
Корсик: цифровизация значительно повысила возможности нотариата - РИА Новости, 26.04.2023
Корсик: цифровизация значительно повысила возможности нотариата
Нотариальная деятельность за последние 10 лет изменилась коренным образом благодаря расширению полномочий нотариусов и внедрению цифровых технологий, сказал... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:34
2023-04-26T14:34
2023-04-26T14:34
константин корсик
федеральная нотариальная палата
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Нотариальная деятельность за последние 10 лет изменилась коренным образом благодаря расширению полномочий нотариусов и внедрению цифровых технологий, сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.Он выступил на открывшемся в среду в Москве VI Конгрессе нотариусов Российской Федерации.Он напомнил о таких принципиальных новеллах в деятельности нотариусов, как установление повышенной доказательственной и исполнительной силы нотариального акта, введение обязательной нотариальной формы сделок в отдельные сегменты оборота недвижимости и корпоративные правоотношения.Все более востребованными становятся и полномочия нотариуса в семейном праве, а также такие инструменты, как депозит нотариуса, исполнительная надпись, новеллы наследственного права и удостоверение медиативных соглашений. Развитое взаимодействие Единой информационной системы нотариата с государственными реестрами и банковскими сервисами востребовано всеми участниками гражданского оборота.Одним из важных примеров социальной ответственности нотариата он назвал поддержку граждан в условиях СВО. К настоящему моменту нотариат по своей инициативе и за свой счет предоставил для беженцев, мобилизованных, участников СВО и членов их семей льготы на общую сумму более 320 миллионов рублей.В целом же число льготных нотариальных действий для всех категорий граждан России только за последний год выросло вдвое, а за 10 лет — в 6 раз. В 2022 году для граждан всей страны нотариусы предоставили 4,8 миллиона нотариальных действий с применением льгот на сумму более 2,7 миллиарда рублей.Президент ФНП обдчеркнул значимость того, что на мероприятии присутствуют нотариусы из новых регионов России."Как в свое время Крым и Севастополь быстро и успешно вошли в нашу правовую систему, так сейчас этот путь проходят наши коллеги из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. А нотариальные палаты Крыма и Севастополя теперь вместе с другими нашими регионами оказывают новым коллегам серьезную помощь в этих процессах", - приводятся в сообщении его слова.Глава ФНП поблагодарил руководство и депутатов Госдумы за конструктивный подход к рассмотрению вопросов законодательства, которые регулируют нотариальную деятельность.Корсик отметил, что в свете развития технического прогресса перед нотариатом стоят новые концептуальные задачи.Говоря о направлениях развития нотариата, президент ФНП высказал мнение о необходимости расширения полномочий нотариуса в корпоративной сфере."Это важно, чтобы защитить бизнес и собственность, как это ранее было в борьбе с рейдерством. Для этого необходимы новые полномочия, например, при смене генерального директора, уже есть соответствующая инициатива со стороны ФНС. Необходимо распространять и дистанционные форматы удостоверения в этой сфере, чтобы создать более удобные условия для бизнеса", - считает он.
https://realty.ria.ru/20230424/notariusy-1867404496.html
https://realty.ria.ru/20230424/notariat-1867409328.html
https://ria.ru/20230228/lgoty-1854813647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин корсик, федеральная нотариальная палата, россия
Константин Корсик, Федеральная нотариальная палата, Россия
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Нотариальная деятельность за последние 10 лет изменилась коренным образом благодаря расширению полномочий нотариусов и внедрению цифровых технологий, сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.
Он выступил на открывшемся в среду в Москве
VI Конгрессе нотариусов Российской Федерации.
«
"Работа нотариуса в режиме "одного окна“ и его новые полномочия многократно повысили привлекательность обращения к нотариусу в различных ситуациях. При этом цифровизация привела и к появлению новых нотариальных действий. Так, например, возможность совершения нотариального действия в электронной форме вместе с удостоверением равнозначности бумажного документа электронному и наоборот — вывели оборот юридически значимых документов на новый уровень скорости и удобства для граждан", - пояснил Корсик.
Он напомнил о таких принципиальных новеллах в деятельности нотариусов, как установление повышенной доказательственной и исполнительной силы нотариального акта, введение обязательной нотариальной формы сделок в отдельные сегменты оборота недвижимости и корпоративные правоотношения.
В России за год число удаленных нотариальных действий выросло в 30 раз
Все более востребованными становятся и полномочия нотариуса в семейном праве, а также такие инструменты, как депозит нотариуса, исполнительная надпись, новеллы наследственного права и удостоверение медиативных соглашений. Развитое взаимодействие Единой информационной системы нотариата с государственными реестрами и банковскими сервисами востребовано всеми участниками гражданского оборота.
Одним из важных примеров социальной ответственности нотариата он назвал поддержку граждан в условиях СВО. К настоящему моменту нотариат по своей инициативе и за свой счет предоставил для беженцев, мобилизованных, участников СВО и членов их семей льготы на общую сумму более 320 миллионов рублей.
В целом же число льготных нотариальных действий для всех категорий граждан России
только за последний год выросло вдвое, а за 10 лет — в 6 раз. В 2022 году для граждан всей страны нотариусы предоставили 4,8 миллиона нотариальных действий с применением льгот на сумму более 2,7 миллиарда рублей.
Президент ФНП обдчеркнул значимость того, что на мероприятии присутствуют нотариусы из новых регионов России.
"Как в свое время Крым и Севастополь
быстро и успешно вошли в нашу правовую систему, так сейчас этот путь проходят наши коллеги из Донецкой и Луганской Народных Республик
, Запорожской и Херсонской областей
. А нотариальные палаты Крыма и Севастополя теперь вместе с другими нашими регионами оказывают новым коллегам серьезную помощь в этих процессах", - приводятся в сообщении его слова.
Нотариат России в 2022 году выполнил почти 5 млн льготных действий
Глава ФНП поблагодарил руководство и депутатов Госдумы
за конструктивный подход к рассмотрению вопросов законодательства, которые регулируют нотариальную деятельность.
«
"Законодатель неоднократно обращался к использованию нотариального акта для решения актуальных проблем защиты прав граждан и законных интересов собственника. И каждый раз нотариат своей работой доказывал правильность таких решений. Нотариус независим и объективен в своей профессиональной деятельности, это залог правовых гарантий. При этом нотариус действует от имени государства, и мы выполняем эту крайне ответственную функцию и несем высокую ответственность — как персональную, так и коллективную", - сказал он.
Корсик отметил, что в свете развития технического прогресса перед нотариатом стоят новые концептуальные задачи.
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"От конкретных вопросов, таких как развитие наследственного права применительно к обороту цифровых активов. До разработки и применения в нотариальной деятельности платформ искусственного интеллекта, которые будут помогать в работе, но не смогут подменить нотариуса", - пояснил он.
Говоря о направлениях развития нотариата, президент ФНП высказал мнение о необходимости расширения полномочий нотариуса в корпоративной сфере.
"Это важно, чтобы защитить бизнес и собственность, как это ранее было в борьбе с рейдерством. Для этого необходимы новые полномочия, например, при смене генерального директора, уже есть соответствующая инициатива со стороны ФНС
. Необходимо распространять и дистанционные форматы удостоверения в этой сфере, чтобы создать более удобные условия для бизнеса", - считает он.
Нотариат вводит дополнительные льготы для участников СВО и их семей