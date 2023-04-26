https://ria.ru/20230426/treovga-1867756091.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.04.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T02:03
2023-04-26T02:03
2023-04-26T02:03
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога звучит в Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230425/trevoga-1867741709.html
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украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей на востоке Украины объявили воздушную тревогу