https://ria.ru/20230426/tekhnologii-1867792692.html

Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий

Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий - РИА Новости, 26.04.2023

Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий

Россия продолжит формировать стимулы для развития отечественных технологий и программного обеспечения, которые полезны для людей и компаний, заявил... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:22

2023-04-26T10:22

2023-04-26T10:38

михаил мишустин

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867796551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b3551349a1651313fcd0622e111675c.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия продолжит формировать стимулы для развития отечественных технологий и программного обеспечения, которые полезны для людей и компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Знание" в среду."Россия сегодня является одной из немногих стран мира, которые обладают собственными цифровыми платформами. Но нам, конечно, есть над чем работать еще. Многое предстоит сделать, чтобы добиться суверенитета в этой сфере. Мы продолжим формировать стимулы для развития отечественных технологий и ПО которые полезны для людей и компаний", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230425/soft-1867515088.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, россия, технологии