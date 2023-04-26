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Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий - РИА Новости, 26.04.2023
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10:22 26.04.2023 (обновлено: 10:38 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/tekhnologii-1867792692.html
Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий
Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий - РИА Новости, 26.04.2023
Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий
Россия продолжит формировать стимулы для развития отечественных технологий и программного обеспечения, которые полезны для людей и компаний, заявил... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:22
2023-04-26T10:38
михаил мишустин
россия
технологии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия продолжит формировать стимулы для развития отечественных технологий и программного обеспечения, которые полезны для людей и компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Знание" в среду."Россия сегодня является одной из немногих стран мира, которые обладают собственными цифровыми платформами. Но нам, конечно, есть над чем работать еще. Многое предстоит сделать, чтобы добиться суверенитета в этой сфере. Мы продолжим формировать стимулы для развития отечественных технологий и ПО которые полезны для людей и компаний", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, россия, технологии
Михаил Мишустин, Россия, Технологии
Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий

Премьер Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий и ПО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия продолжит формировать стимулы для развития отечественных технологий и программного обеспечения, которые полезны для людей и компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Знание" в среду.
"Россия сегодня является одной из немногих стран мира, которые обладают собственными цифровыми платформами. Но нам, конечно, есть над чем работать еще. Многое предстоит сделать, чтобы добиться суверенитета в этой сфере. Мы продолжим формировать стимулы для развития отечественных технологий и ПО которые полезны для людей и компаний", - сказал Мишустин.
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