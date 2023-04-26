https://ria.ru/20230426/taktika-1867882596.html
Украинский генерал пожаловался на тактику России в воздухе
Украинский генерал пожаловался на тактику России в воздухе - РИА Новости, 26.04.2023
Украинский генерал пожаловался на тактику России в воздухе
ВСУ не могут сбить российские истребители, поскольку они наносят удары по целям, не входя в зону действия украинской ПВО, привела слова командующего... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:10
2023-04-26T15:10
2023-04-26T16:10
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сергей наев
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. ВСУ не могут сбить российские истребители, поскольку они наносят удары по целям, не входя в зону действия украинской ПВО, привела слова командующего объединенными силами республики Сергея Наева "Страна.ua".В январе украинские пилоты сообщали, что не могут вступить в полноценный бой, поскольку их подбивают с расстояния 300 километров российскими ракетами класса "воздух — воздух" R-37M. По их словам, это оружие серьезно ограничило возможности Воздушных сил Украины по выполнению задач.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867726830.html
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россия, сергей наев, вооруженные силы украины, су-30, су-35, украина, в мире
Россия, Сергей Наев, Вооруженные силы Украины, Су-30, Су-35, Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
Украинский генерал пожаловался на тактику России в воздухе
Генерал ВСУ Наев: российская авиация уничтожает украинские самолеты, не входя в зону ПВО