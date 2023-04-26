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Украинский генерал пожаловался на тактику России в воздухе - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 26.04.2023 (обновлено: 16:10 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/taktika-1867882596.html
Украинский генерал пожаловался на тактику России в воздухе
Украинский генерал пожаловался на тактику России в воздухе - РИА Новости, 26.04.2023
Украинский генерал пожаловался на тактику России в воздухе
ВСУ не могут сбить российские истребители, поскольку они наносят удары по целям, не входя в зону действия украинской ПВО, привела слова командующего... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:10
2023-04-26T16:10
россия
сергей наев
вооруженные силы украины
су-30
су-35
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. ВСУ не могут сбить российские истребители, поскольку они наносят удары по целям, не входя в зону действия украинской ПВО, привела слова командующего объединенными силами республики Сергея Наева "Страна.ua".В январе украинские пилоты сообщали, что не могут вступить в полноценный бой, поскольку их подбивают с расстояния 300 километров российскими ракетами класса "воздух — воздух" R-37M. По их словам, это оружие серьезно ограничило возможности Воздушных сил Украины по выполнению задач.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867726830.html
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россия, сергей наев, вооруженные силы украины, су-30, су-35, украина, в мире
Россия, Сергей Наев, Вооруженные силы Украины, Су-30, Су-35, Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
Украинский генерал пожаловался на тактику России в воздухе

Генерал ВСУ Наев: российская авиация уничтожает украинские самолеты, не входя в зону ПВО

© РИА НовостиАвиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. ВСУ не могут сбить российские истребители, поскольку они наносят удары по целям, не входя в зону действия украинской ПВО, привела слова командующего объединенными силами республики Сергея Наева "Страна.ua".
«

"Действия бомбардировщиков прикрывают истребители типа Су-30 и Су-35, бортовое вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать наши самолеты-перехватчики еще до приближения на расстояние пуска ракет "воздух — воздух", — рассказал офицер.

В январе украинские пилоты сообщали, что не могут вступить в полноценный бой, поскольку их подбивают с расстояния 300 километров российскими ракетами класса "воздух — воздух" R-37M. По их словам, это оружие серьезно ограничило возможности Воздушных сил Украины по выполнению задач.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей НаевВооруженные силы УкраиныСу-30Су-35УкраинаВ мире
 
 
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