https://ria.ru/20230426/sudan-1867782984.html

Из Судана эвакуировали митрополита Нубийского Савву

Из Судана эвакуировали митрополита Нубийского Савву - РИА Новости, 26.04.2023

Из Судана эвакуировали митрополита Нубийского Савву

МИД Греции сообщил об эвакуации из Судана еще 13 человек - греков и членов их семей, в том числе митрополита Нубийского Саввы. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:40

2023-04-26T09:40

2023-04-26T09:40

в мире

судан

греция

амман (город)

никос дендиас

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АФИНЫ, 26 апр - РИА Новости. МИД Греции сообщил об эвакуации из Судана еще 13 человек - греков и членов их семей, в том числе митрополита Нубийского Саввы. Эвакуированные прибыли прошлой ночью рейсами немецкой авиации в Амман, Иордания, говорится в сообщении. Министр иностранных дел Никос Дендиас выразил искреннюю благодарность своему немецкому коллеге Анналене Бербок за помощь в усилиях по освобождению греков и членов их семей из Судана. Епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва несколько дней был заблокирован в здании Нубийской митрополии в Хартуме с 15 людьми, среди них была россиянка с ребенком. Они не могли выйти из-за обстрелов. МИД сообщил накануне вечером об эвакуации из Судана еще двух групп греков и членов их семей. В Судане находилось около 150 греков. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.

https://ria.ru/20230426/mkkk-1867781797.html

https://ria.ru/20230425/kontingent-1867617710.html

судан

греция

амман (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, греция, амман (город), никос дендиас, анналена бербок, воз, оон, столкновения в хартуме, религия