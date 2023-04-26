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Из Судана эвакуировали митрополита Нубийского Савву - РИА Новости, 26.04.2023
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09:40 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/sudan-1867782984.html
Из Судана эвакуировали митрополита Нубийского Савву
Из Судана эвакуировали митрополита Нубийского Савву - РИА Новости, 26.04.2023
Из Судана эвакуировали митрополита Нубийского Савву
МИД Греции сообщил об эвакуации из Судана еще 13 человек - греков и членов их семей, в том числе митрополита Нубийского Саввы. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:40
2023-04-26T09:40
в мире
судан
греция
амман (город)
никос дендиас
анналена бербок
воз
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АФИНЫ, 26 апр - РИА Новости. МИД Греции сообщил об эвакуации из Судана еще 13 человек - греков и членов их семей, в том числе митрополита Нубийского Саввы. Эвакуированные прибыли прошлой ночью рейсами немецкой авиации в Амман, Иордания, говорится в сообщении. Министр иностранных дел Никос Дендиас выразил искреннюю благодарность своему немецкому коллеге Анналене Бербок за помощь в усилиях по освобождению греков и членов их семей из Судана. Епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва несколько дней был заблокирован в здании Нубийской митрополии в Хартуме с 15 людьми, среди них была россиянка с ребенком. Они не могли выйти из-за обстрелов. МИД сообщил накануне вечером об эвакуации из Судана еще двух групп греков и членов их семей. В Судане находилось около 150 греков. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.
https://ria.ru/20230426/mkkk-1867781797.html
https://ria.ru/20230425/kontingent-1867617710.html
судан
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в мире, судан, греция, амман (город), никос дендиас, анналена бербок, воз, оон, столкновения в хартуме, религия
В мире, Судан, Греция, Амман (город), Никос Дендиас, Анналена Бербок, ВОЗ, ООН, Столкновения в Хартуме, Религия
Из Судана эвакуировали митрополита Нубийского Савву

МИД Греции: из Судана эвакуировали митрополита Нубийского Савву

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
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АФИНЫ, 26 апр - РИА Новости. МИД Греции сообщил об эвакуации из Судана еще 13 человек - греков и членов их семей, в том числе митрополита Нубийского Саввы.
Эвакуированные прибыли прошлой ночью рейсами немецкой авиации в Амман, Иордания, говорится в сообщении. Министр иностранных дел Никос Дендиас выразил искреннюю благодарность своему немецкому коллеге Анналене Бербок за помощь в усилиях по освобождению греков и членов их семей из Судана.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва несколько дней был заблокирован в здании Нубийской митрополии в Хартуме с 15 людьми, среди них была россиянка с ребенком. Они не могли выйти из-за обстрелов.
МИД сообщил накануне вечером об эвакуации из Судана еще двух групп греков и членов их семей. В Судане находилось около 150 греков.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.
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Вчера, 15:20
 
В миреСуданГрецияАмман (город)Никос ДендиасАнналена БербокВОЗООНСтолкновения в ХартумеРелигия
 
 
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