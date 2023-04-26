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Индия эвакуировали более 500 своих граждан из Судана - РИА Новости, 26.04.2023
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07:14 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/sudan-1867766589.html
Индия эвакуировали более 500 своих граждан из Судана
Индия эвакуировали более 500 своих граждан из Судана - РИА Новости, 26.04.2023
Индия эвакуировали более 500 своих граждан из Судана
ВМС и ВВС Индии эвакуировали из Судана более 530 индийских граждан, сообщил государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T07:14
2023-04-26T07:14
судан
индия
в мире
оаэ
оон
c-130 hercules
столкновения в хартуме
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр - РИА Новости. ВМС и ВВС Индии эвакуировали из Судана более 530 индийских граждан, сообщил государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран. Индия во вторник начала операцию по эвакуации своих граждан из Судана, первая партия индийцев отправилась на родину на патрульном корабле ВМС Индии Sumedha. Как сообщил Муралидхаран, в среду ночью два борта ВВС Индии эвакуировали из Судана 256 жителей Индии. Самолеты доставили их в саудовский город Джидда, откуда они будут отправлены на родину. Ранее МИД Индии сообщил, что власти страны направили в Судан патрульный корабль Sumedha и два военно-транспортных самолета Lockheed Martin C-130 в ОАЭ в рамках подготовки к эвакуации индийцев. В ведомстве отметили, что, помимо суданских властей, министерство иностранных дел и посольство Индии в Судане также поддерживают регулярные контакты с ООН, Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и США. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявляли о готовности держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.
https://ria.ru/20230426/sudan-1867759631.html
https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867554791.html
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судан, индия, в мире, оаэ, оон, c-130 hercules, столкновения в хартуме, lockheed martin
Судан, Индия, В мире, ОАЭ, ООН, C-130 Hercules, Столкновения в Хартуме, Lockheed Martin
Индия эвакуировали более 500 своих граждан из Судана

ВМС и ВВС Индии эвакуировали из Судана более 500 граждан

© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр - РИА Новости. ВМС и ВВС Индии эвакуировали из Судана более 530 индийских граждан, сообщил государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран.
Индия во вторник начала операцию по эвакуации своих граждан из Судана, первая партия индийцев отправилась на родину на патрульном корабле ВМС Индии Sumedha. Как сообщил Муралидхаран, в среду ночью два борта ВВС Индии эвакуировали из Судана 256 жителей Индии. Самолеты доставили их в саудовский город Джидда, откуда они будут отправлены на родину.
Столица Судана Хартум - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Зампостпреда России при ООН обвинила "внешних игроков" в ситуации в Судане
03:58
Ранее МИД Индии сообщил, что власти страны направили в Судан патрульный корабль Sumedha и два военно-транспортных самолета Lockheed Martin C-130 в ОАЭ в рамках подготовки к эвакуации индийцев. В ведомстве отметили, что, помимо суданских властей, министерство иностранных дел и посольство Индии в Судане также поддерживают регулярные контакты с ООН, Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и США.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявляли о готовности держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможной эвакуации россиян из Судана
Вчера, 12:43
 
СуданИндияВ миреОАЭООНC-130 HerculesСтолкновения в ХартумеLockheed Martin
 
 
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