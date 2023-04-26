https://ria.ru/20230426/sudan-1867766589.html
Индия эвакуировали более 500 своих граждан из Судана
Индия эвакуировали более 500 своих граждан из Судана - РИА Новости, 26.04.2023
Индия эвакуировали более 500 своих граждан из Судана
ВМС и ВВС Индии эвакуировали из Судана более 530 индийских граждан, сообщил государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T07:14
2023-04-26T07:14
2023-04-26T07:14
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр - РИА Новости. ВМС и ВВС Индии эвакуировали из Судана более 530 индийских граждан, сообщил государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран. Индия во вторник начала операцию по эвакуации своих граждан из Судана, первая партия индийцев отправилась на родину на патрульном корабле ВМС Индии Sumedha. Как сообщил Муралидхаран, в среду ночью два борта ВВС Индии эвакуировали из Судана 256 жителей Индии. Самолеты доставили их в саудовский город Джидда, откуда они будут отправлены на родину. Ранее МИД Индии сообщил, что власти страны направили в Судан патрульный корабль Sumedha и два военно-транспортных самолета Lockheed Martin C-130 в ОАЭ в рамках подготовки к эвакуации индийцев. В ведомстве отметили, что, помимо суданских властей, министерство иностранных дел и посольство Индии в Судане также поддерживают регулярные контакты с ООН, Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и США. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявляли о готовности держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.
https://ria.ru/20230426/sudan-1867759631.html
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судан, индия, в мире, оаэ, оон, c-130 hercules, столкновения в хартуме, lockheed martin
Судан, Индия, В мире, ОАЭ, ООН, C-130 Hercules, Столкновения в Хартуме, Lockheed Martin
Индия эвакуировали более 500 своих граждан из Судана
ВМС и ВВС Индии эвакуировали из Судана более 500 граждан