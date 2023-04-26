https://ria.ru/20230426/sud-1867893800.html

В ДНР военный ВСУ пойдет под суд за убийство мирных жителей Мариуполя

В ДНР военный ВСУ пойдет под суд за убийство мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 26.04.2023

В ДНР военный ВСУ пойдет под суд за убийство мирных жителей Мариуполя

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении украинского военного, обвиняемого в убийстве двух мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:47

2023-04-26T15:47

2023-04-26T15:47

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении украинского военного, обвиняемого в убийстве двух мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего командира разведывательного батальона вооруженных сил Украины Олега Лукьяненко", - говорится в сообщении. Уточняется, что Лукьяненко инкриминируется убийство двух лиц организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти и применение запрещенных средств и методов ведения войны. По версии следствия, с 16 по 30 марта 2022 года на улице Азовстальской в Мариуполе Лукьяненко получил приказ от военнослужащего отдельного отряда специального назначения "Азов"* (запрещен в РФ) об устранении мирных жителей. После чего из снайперской винтовки он расстрелял мужчину и женщину, выгуливавших собаку. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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мариуполь, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика