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В ДНР военный ВСУ пойдет под суд за убийство мирных жителей Мариуполя
В ДНР военный ВСУ пойдет под суд за убийство мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 26.04.2023
В ДНР военный ВСУ пойдет под суд за убийство мирных жителей Мариуполя
Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении украинского военного, обвиняемого в убийстве двух мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:47
2023-04-26T15:47
2023-04-26T15:47
специальная военная операция на украине
мариуполь
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении украинского военного, обвиняемого в убийстве двух мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего командира разведывательного батальона вооруженных сил Украины Олега Лукьяненко", - говорится в сообщении. Уточняется, что Лукьяненко инкриминируется убийство двух лиц организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти и применение запрещенных средств и методов ведения войны. По версии следствия, с 16 по 30 марта 2022 года на улице Азовстальской в Мариуполе Лукьяненко получил приказ от военнослужащего отдельного отряда специального назначения "Азов"* (запрещен в РФ) об устранении мирных жителей. После чего из снайперской винтовки он расстрелял мужчину и женщину, выгуливавших собаку. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html
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мариуполь, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В ДНР военный ВСУ пойдет под суд за убийство мирных жителей Мариуполя
В ДНР украинский военный пойдет под суд за убийство двух мирных жителей Мариуполя