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ВС России сбили украинский Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 26.04.2023 (обновлено: 14:42 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/su-25-1867871368.html
ВС России сбили украинский Су-25 в Херсонской области
ВС России сбили украинский Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2023
ВС России сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 16 снарядов HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:35
2023-04-26T14:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
су-25
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 16 снарядов HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки было сбито 12 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Всего с начала спецоперации уничтожены 412 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3861 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8858 танков и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4663 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9777 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230426/vystrel-1867683284.html
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , су-25
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Су-25
ВС России сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Минобороны: ВС России сбили украинский Су-25 в районе Велетенского в Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс ВС РФ на позиции в зоне СВО
Зенитно-ракетный комплекс ВС РФ на позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Зенитно-ракетный комплекс ВС РФ на позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 16 снарядов HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки было сбито 12 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Всего с начала спецоперации уничтожены 412 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3861 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8858 танков и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4663 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9777 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьСу-25
 
 
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