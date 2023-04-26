https://ria.ru/20230426/su-25-1867871368.html

ВС России сбили украинский Су-25 в Херсонской области

ВС России сбили украинский Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2023

ВС России сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 16 снарядов HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:35

2023-04-26T14:35

2023-04-26T14:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

су-25

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 16 снарядов HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки было сбито 12 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Всего с начала спецоперации уничтожены 412 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3861 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8858 танков и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4663 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9777 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230426/vystrel-1867683284.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , су-25