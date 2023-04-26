https://ria.ru/20230426/su-25-1867871368.html
ВС России сбили украинский Су-25 в Херсонской области
ВС России сбили украинский Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2023
ВС России сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 16 снарядов HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:35
2023-04-26T14:35
2023-04-26T14:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
су-25
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 16 снарядов HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки было сбито 12 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Всего с начала спецоперации уничтожены 412 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3861 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8858 танков и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4663 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9777 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230426/vystrel-1867683284.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , су-25
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Су-25
ВС России сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Минобороны: ВС России сбили украинский Су-25 в районе Велетенского в Херсонской области