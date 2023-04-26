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Школьники Улан-Удэ подготовили письма военным в зону СВО

Школьники Улан-Удэ подготовили письма военным в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023

Школьники Улан-Удэ подготовили письма военным в зону СВО

Учащиеся улан-удэнских школ и образовательных центров подготовили около 500 писем для отправки военным, проходящим службу в зоне спецоперации, сообщает комитет... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-26T10:28

2023-04-26T10:28

2023-05-07T06:13

специальная военная операция на украине

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УЛАН-УДЭ, 26 апр – РИА Новости. Учащиеся улан-удэнских школ и образовательных центров подготовили около 500 писем для отправки военным, проходящим службу в зоне спецоперации, сообщает комитет по образованию администрации города Улан-Удэ в Бурятии. Как отмечается в сообщении, "492 письма… из школ №5, 50, 40, 4, 49, 17, гимназий №33 и 59, а также из Центра "Малая академия наук", Дома творчества Октябрьского района, городского центра допризывной подготовки были переданы Комитетом в Учебно-методический центр "Авангард" Ресурсного центра патриотического воспитания республики Бурятия для отправки солдатам". Отмечается, письма приурочены к празднованию Дня Победы, часть из них передана в войсковую часть, представители которой в скором времени отправятся в зону спецоперации и передадут их лично военным. В тексте юные улан-удэнцы пожелали военнослужащим скорейшей победы и поздравляли с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1870263367.html

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общество, улан-удэ, октябрьский район, надежные люди