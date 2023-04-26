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Школьники Улан-Удэ подготовили письма военным в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 26.04.2023 (обновлено: 06:13 07.05.2023)
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1870264196.html
Школьники Улан-Удэ подготовили письма военным в зону СВО
Школьники Улан-Удэ подготовили письма военным в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Школьники Улан-Удэ подготовили письма военным в зону СВО
Учащиеся улан-удэнских школ и образовательных центров подготовили около 500 писем для отправки военным, проходящим службу в зоне спецоперации, сообщает комитет... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-26T10:28
2023-05-07T06:13
специальная военная операция на украине
общество
улан-удэ
октябрьский район
надежные люди
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УЛАН-УДЭ, 26 апр – РИА Новости. Учащиеся улан-удэнских школ и образовательных центров подготовили около 500 писем для отправки военным, проходящим службу в зоне спецоперации, сообщает комитет по образованию администрации города Улан-Удэ в Бурятии. Как отмечается в сообщении, "492 письма… из школ №5, 50, 40, 4, 49, 17, гимназий №33 и 59, а также из Центра "Малая академия наук", Дома творчества Октябрьского района, городского центра допризывной подготовки были переданы Комитетом в Учебно-методический центр "Авангард" Ресурсного центра патриотического воспитания республики Бурятия для отправки солдатам". Отмечается, письма приурочены к празднованию Дня Победы, часть из них передана в войсковую часть, представители которой в скором времени отправятся в зону спецоперации и передадут их лично военным. В тексте юные улан-удэнцы пожелали военнослужащим скорейшей победы и поздравляли с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1870263367.html
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общество, улан-удэ, октябрьский район, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Улан-Удэ, Октябрьский район, Надежные люди
Школьники Улан-Удэ подготовили письма военным в зону СВО

Школьники Улан-Удэ подготовили почти 500 писем для отправки военным в зону спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, участвующий в боевых действиях на Запорожском направлении, держит поздравительные письма на передовой
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, участвующий в боевых действиях на Запорожском направлении, держит поздравительные письма на передовой - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, участвующий в боевых действиях на Запорожском направлении, держит поздравительные письма на передовой. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 26 апр – РИА Новости. Учащиеся улан-удэнских школ и образовательных центров подготовили около 500 писем для отправки военным, проходящим службу в зоне спецоперации, сообщает комитет по образованию администрации города Улан-Удэ в Бурятии.
Как отмечается в сообщении, "492 письма… из школ №5, 50, 40, 4, 49, 17, гимназий №33 и 59, а также из Центра "Малая академия наук", Дома творчества Октябрьского района, городского центра допризывной подготовки были переданы Комитетом в Учебно-методический центр "Авангард" Ресурсного центра патриотического воспитания республики Бурятия для отправки солдатам".
Отмечается, письма приурочены к празднованию Дня Победы, часть из них передана в войсковую часть, представители которой в скором времени отправятся в зону спецоперации и передадут их лично военным. В тексте юные улан-удэнцы пожелали военнослужащим скорейшей победы и поздравляли с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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