https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867893077.html
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 25 украинских военных и две ДРГ
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 25 украинских военных и две ДРГ - РИА Новости, 26.04.2023
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 25 украинских военных и две ДРГ
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 25 украинских военных,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:01
2023-04-26T15:01
2023-04-26T15:44
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 25 украинских военных, четыре единицы техники, а также два склада боеприпасов и две группы диверсантов, сообщили в среду в Минобороны России. По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара в ДНР, Малой Токмачки в Запорожье и Пятихатки в Херсонской области. Кроме того, в районе Сладкого и Шевченко в ДНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. "За сутки потери противника на данных направлениях составили до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Также в районах населенных пунктов Шевченко и Доброволье Донецкой Народной Республики уничтожены склады артиллерийских боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Угледар, Вооруженные силы Украины, Украина
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 25 украинских военных и две ДРГ
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила за сутки 25 военных ВСУ, две ДРГ и два склада