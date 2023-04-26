https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867871492.html
ВС России поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области
ВС России поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2023
ВС России поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области
Российские военные в районе острова Великий в Херсонской области поразили два командно-наблюдательных пункта украинских Сил спецопераций, сообщило в среду... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:35
2023-04-26T14:35
2023-04-26T14:45
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военные в районе острова Великий в Херсонской области поразили два командно-наблюдательных пункта украинских Сил спецопераций, сообщило в среду министерство обороны РФ."В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.В целом, российские военные за сутки поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 127 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230426/su-25-1867871368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области
Минобороны: ВС России поразили два командно-наблюдательных пункта ВСУ в Херсонской области
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военные в районе острова Великий в Херсонской области поразили два командно-наблюдательных пункта украинских Сил спецопераций, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
В целом, российские военные за сутки поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 127 районах, отмечает МО РФ.
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