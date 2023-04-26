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ВС России поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2023
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14:35 26.04.2023 (обновлено: 14:45 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867871492.html
ВС России поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области
ВС России поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2023
ВС России поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области
Российские военные в районе острова Великий в Херсонской области поразили два командно-наблюдательных пункта украинских Сил спецопераций, сообщило в среду... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:35
2023-04-26T14:45
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военные в районе острова Великий в Херсонской области поразили два командно-наблюдательных пункта украинских Сил спецопераций, сообщило в среду министерство обороны РФ."В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.В целом, российские военные за сутки поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 127 районах, отмечает МО РФ.
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россия
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области

Минобороны: ВС России поразили два командно-наблюдательных пункта ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военные в районе острова Великий в Херсонской области поразили два командно-наблюдательных пункта украинских Сил спецопераций, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
В целом, российские военные за сутки поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 127 районах, отмечает МО РФ.
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РоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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