https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867871492.html

ВС России поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области

ВС России поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2023

ВС России поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области

Российские военные в районе острова Великий в Херсонской области поразили два командно-наблюдательных пункта украинских Сил спецопераций, сообщило в среду... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:35

2023-04-26T14:35

2023-04-26T14:45

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военные в районе острова Великий в Херсонской области поразили два командно-наблюдательных пункта украинских Сил спецопераций, сообщило в среду министерство обороны РФ."В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.В целом, российские военные за сутки поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 127 районах, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20230426/su-25-1867871368.html

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность