https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867811682.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.04.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.04.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:07
2023-04-26T16:07
2023-04-26T16:07
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 апреля 2023 годаЗа минувшие сутки российские части нанесли поражение противнику в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах Артемовска. Авиация и артиллерия Южной группировки войск совместно с подразделениями ВДВ оказывают поддержку и пресекают попытки контратаки ВСУ на северном и южном флангах.Параллельно ликвидированы 93 артиллерийских расчета, 127 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта. Пресечены действия восьми диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили самолет Су-25, перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS и 12 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 412 самолетов, 228 вертолетов, 3861 беспилотник, 415 зенитных ракетных комплексов, 1094 реактивные системы залпового огня, 8858 танков и других бронемашин, 4663 орудия полевой артиллерии и 9777 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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РИА Новости
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 апреля 2023 года
За минувшие сутки российские части нанесли поражение противнику в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах Артемовска. Авиация и артиллерия Южной группировки войск совместно с подразделениями ВДВ оказывают поддержку и пресекают попытки контратаки ВСУ на северном и южном флангах.
Параллельно ликвидированы 93 артиллерийских расчета, 127 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта. Пресечены действия восьми диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили самолет Су-25, перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS и 12 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 412 самолетов, 228 вертолетов, 3861 беспилотник, 415 зенитных ракетных комплексов, 1094 реактивные системы залпового огня, 8858 танков и других бронемашин, 4663 орудия полевой артиллерии и 9777 единиц автомобильной техники.