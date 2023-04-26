https://ria.ru/20230426/spasenie-1867873040.html
Ростовские спасатели вытащили из реки мужчину, застрявшего в камнях
Ростовские спасатели вытащили из реки мужчину, застрявшего в камнях - РИА Новости, 26.04.2023
Ростовские спасатели вытащили из реки мужчину, застрявшего в камнях
В Ростовской области вытащили из реки Калитвы мужчину, который застрял в глыбах камней, сообщил РИА Новости представитель областной службы спасения на водах. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:40
2023-04-26T14:40
2023-04-26T16:27
хорошие новости
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ростовская область
белая калитва
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. В Ростовской области вытащили из реки Калитвы мужчину, который застрял в глыбах камней, сообщил РИА Новости представитель областной службы спасения на водах. Инцидент произошел накануне около плотины в городе Белая Калитва. Спасателям поступило сообщение, что мужчина не может выбраться из реки. Спасатели Белокалитвинского подразделения областной службы спасения на воде вместе с муниципальными спасателями обвязали мужчину специальным ремнем, вытащили на берег и передали бригаде скорой помощи.
https://ria.ru/20230419/spasenie-1866218388.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, белая калитва
Хорошие новости, Происшествия, Ростовская область, Белая Калитва
Ростовские спасатели вытащили из реки мужчину, застрявшего в камнях
Ростовские спасатели вытащили из реки Калитвы мужчину, который застрял в глыбах камней