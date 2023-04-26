https://ria.ru/20230426/soveschanie-1867880964.html
Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации
Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации - РИА Новости, 26.04.2023
Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин 27 апреля посетит индустриальный парк "Руднево", где проведет совещание по развитию беспилотной авиации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:05
2023-04-26T15:05
2023-04-26T15:12
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 апреля посетит индустриальный парк "Руднево", где проведет совещание по развитию беспилотной авиации, сообщает пресс-служба Кремля."В тот же день Владимир Путин посетит индустриальный парк "Руднево", где ознакомится с ходом строительства промышленной зоны и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем. Помимо этого, глава государства проведет совещание по развитию беспилотной авиации, а также ознакомится с презентацией организаций в сфере беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.Индустриальный парк "Руднево" входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать БПЛА.
https://ria.ru/20230411/bpla-1864461775.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации
Президент Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации 27 апреля
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 апреля посетит индустриальный парк "Руднево", где проведет совещание по развитию беспилотной авиации, сообщает пресс-служба Кремля.
"В тот же день Владимир Путин посетит индустриальный парк "Руднево", где ознакомится с ходом строительства промышленной зоны и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем. Помимо этого, глава государства проведет совещание по развитию беспилотной авиации, а также ознакомится с презентацией организаций в сфере беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.
Индустриальный парк "Руднево" входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать БПЛА.
В Кремле сообщили о ведущейся в стране работе по развитию беспилотников