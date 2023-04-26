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Южная Корея согласовала с США механизм консультаций в случае атаки КНДР
Южная Корея согласовала с США механизм консультаций в случае атаки КНДР - РИА Новости, 26.04.2023
Южная Корея согласовала с США механизм консультаций в случае атаки КНДР
Южная Корея на случай ядерного нападения со стороны КНДР заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, заявил... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T21:05
2023-04-26T21:05
2023-04-26T21:24
в мире
южная корея
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юн сок ель
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Южная Корея на случай ядерного нападения со стороны КНДР заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, заявил президент страны Юн Сок Ель после встречи с американским коллегой Джо Байденом.На совместной пресс-конференции он дал понять, что одним из итогов встречи в Белом доме стали договоренности о "новой расширенной системе сдерживания" Северной Кореи."Наши две страны договорились проводить немедленные двусторонние президентские консультации в случае ядерной атаки КНДР, (получено) обещание ответить быстро, с сокрушительной силой и решительно с использованием всей силы альянса, включая ядерное оружие США", - сказал Юн Сок Ель.Он добавил, что США и Южная Корея договорились создать "ядерную консультативную группу" для разработки конкретных планов применения "расширенной системы сдерживания".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сша, юн сок ель, джо байден
В мире, Южная Корея, США, Юн Сок Ель, Джо Байден
Южная Корея согласовала с США механизм консультаций в случае атаки КНДР
Юн Сок Ель: США пообещали Южной Корее применить ядерное оружие при атомной атаке КНДР