https://ria.ru/20230426/soglasovanie-1867989916.html

Южная Корея согласовала с США механизм консультаций в случае атаки КНДР

Южная Корея согласовала с США механизм консультаций в случае атаки КНДР - РИА Новости, 26.04.2023

Южная Корея согласовала с США механизм консультаций в случае атаки КНДР

Южная Корея на случай ядерного нападения со стороны КНДР заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, заявил... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T21:05

2023-04-26T21:05

2023-04-26T21:24

в мире

южная корея

сша

юн сок ель

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Южная Корея на случай ядерного нападения со стороны КНДР заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, заявил президент страны Юн Сок Ель после встречи с американским коллегой Джо Байденом.На совместной пресс-конференции он дал понять, что одним из итогов встречи в Белом доме стали договоренности о "новой расширенной системе сдерживания" Северной Кореи."Наши две страны договорились проводить немедленные двусторонние президентские консультации в случае ядерной атаки КНДР, (получено) обещание ответить быстро, с сокрушительной силой и решительно с использованием всей силы альянса, включая ядерное оружие США", - сказал Юн Сок Ель.Он добавил, что США и Южная Корея договорились создать "ядерную консультативную группу" для разработки конкретных планов применения "расширенной системы сдерживания".

https://ria.ru/20230426/podlodka-1867879150.html

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, южная корея, сша, юн сок ель, джо байден