https://ria.ru/20230426/sledovateli-1867803190.html
Следователи объявили в розыск 11 человек по делу Навального об экстремизме
Следователи объявили в розыск 11 человек по делу Навального об экстремизме - РИА Новости, 26.04.2023
Следователи объявили в розыск 11 человек по делу Навального об экстремизме
По уголовному делу Алексея Навального о создании экстремистского сообщества в розыск объявлены 11 человек, заявил следователь в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:57
2023-04-26T10:57
2023-04-26T11:37
происшествия
москва
алексей навальный
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. По уголовному делу Алексея Навального о создании экстремистского сообщества в розыск объявлены 11 человек, заявил следователь в Басманном суде Москвы. "Это дело об экстремистском сообществе, по которому 11 человек объявлено в розыск", - сказал следователь. Ранее адвокат Вадим Кобзев сообщал, что Навальному вменяют экстремизм, призывы к терроризму и реабилитацию нацизма. В январе Росфинмониторинг внес Навального, Любовь Соболь и некоторых других сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией"* в перечень террористов и экстремистов. Басманный суд сегодня рассматривает вопрос об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела, которое составляет 196 томов. По просьбе следователя заседание пройдет в закрытом режиме. Сам Навальный, который участвует в заседании по видеосвязи из колонии, сообщил, что ему грозит срок до 30 лет колонии. "Кроме того, следователь сообщил мне, что отдельно выделено дело о терроризме: якобы, сидя в тюрьме, я совершаю теракты. И дело будет рассматривать военный суд. Там мне грозит уже пожизненное", - отметил осужденный. Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20230425/domogatelstva-1867582129.html
https://ria.ru/20230313/oskar-1857508762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Москва, Алексей Навальный, Фонд борьбы с коррупцией
Следователи объявили в розыск 11 человек по делу Навального об экстремизме
Навальный заявил в суде, что в отношении него выделено дело о терроризме
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. По уголовному делу Алексея Навального о создании экстремистского сообщества в розыск объявлены 11 человек, заявил следователь в Басманном суде Москвы.
"Это дело об экстремистском сообществе, по которому 11 человек объявлено в розыск", - сказал следователь.
Ранее адвокат Вадим Кобзев
сообщал, что Навальному вменяют экстремизм, призывы к терроризму и реабилитацию нацизма. В январе Росфинмониторинг
внес Навального, Любовь Соболь
и некоторых других сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией
"* в перечень террористов и экстремистов.
Басманный суд сегодня рассматривает вопрос об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела, которое составляет 196 томов. По просьбе следователя заседание пройдет в закрытом режиме.
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Сам Навальный, который участвует в заседании по видеосвязи из колонии, сообщил, что ему грозит срок до 30 лет колонии. "Кроме того, следователь сообщил мне, что отдельно выделено дело о терроризме: якобы, сидя в тюрьме, я совершаю теракты. И дело будет рассматривать военный суд. Там мне грозит уже пожизненное", - отметил осужденный.
Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иноагента.
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