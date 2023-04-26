https://ria.ru/20230426/sledovateli-1867803190.html

Следователи объявили в розыск 11 человек по делу Навального об экстремизме

Следователи объявили в розыск 11 человек по делу Навального об экстремизме - РИА Новости, 26.04.2023

Следователи объявили в розыск 11 человек по делу Навального об экстремизме

По уголовному делу Алексея Навального о создании экстремистского сообщества в розыск объявлены 11 человек, заявил следователь в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:57

2023-04-26T10:57

2023-04-26T11:37

происшествия

москва

алексей навальный

фонд борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. По уголовному делу Алексея Навального о создании экстремистского сообщества в розыск объявлены 11 человек, заявил следователь в Басманном суде Москвы. "Это дело об экстремистском сообществе, по которому 11 человек объявлено в розыск", - сказал следователь. Ранее адвокат Вадим Кобзев сообщал, что Навальному вменяют экстремизм, призывы к терроризму и реабилитацию нацизма. В январе Росфинмониторинг внес Навального, Любовь Соболь и некоторых других сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией"* в перечень террористов и экстремистов. Басманный суд сегодня рассматривает вопрос об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела, которое составляет 196 томов. По просьбе следователя заседание пройдет в закрытом режиме. Сам Навальный, который участвует в заседании по видеосвязи из колонии, сообщил, что ему грозит срок до 30 лет колонии. "Кроме того, следователь сообщил мне, что отдельно выделено дело о терроризме: якобы, сидя в тюрьме, я совершаю теракты. И дело будет рассматривать военный суд. Там мне грозит уже пожизненное", - отметил осужденный. Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20230425/domogatelstva-1867582129.html

https://ria.ru/20230313/oskar-1857508762.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией