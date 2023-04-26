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В России не будут вводить дополнительных ограничений из-за штамма "арктур"
В России не будут вводить дополнительных ограничений из-за штамма "арктур" - РИА Новости, 26.04.2023
В России не будут вводить дополнительных ограничений из-за штамма "арктур"
Никакие дополнительные ограничения из-за штамма коронавируса "арктур" вводить в России не планируется, на сегодня это не требуется, заявила глава... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:50
2023-04-26T09:50
2023-04-26T09:51
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коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Никакие дополнительные ограничения из-за штамма коронавируса "арктур" вводить в России не планируется, на сегодня это не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы не будем вводить никаких дополнительных ограничений. Этого, на наш взгляд, сегодня и не требуется", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".Ранее она сообщала, что в России зарегистрированы случаи заболевания вариантом коронавируса "арктур". По ее словам, этот вариант имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет, возможен всплеск заболеваемости им в РФ к концу мая.
https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867305014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирус covid-19, общество
Россия, Коронавирус COVID-19, Общество
В России не будут вводить дополнительных ограничений из-за штамма "арктур"
Попова: в России не будут вводить дополнительных ограничений из-за штамма "арктур"