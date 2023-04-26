https://ria.ru/20230426/shor-1867970758.html

В Молдавии могут лишить мандата оппозиционера Шора

В Молдавии могут лишить мандата оппозиционера Шора - РИА Новости, 26.04.2023

В Молдавии могут лишить мандата оппозиционера Шора

Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету утвердила для рассмотрения в законодательном собрании Молдавии проект о лишении лидера... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:59

2023-04-26T18:59

2023-04-26T18:59

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илан шор

кишинев

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КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету утвердила для рассмотрения в законодательном собрании Молдавии проект о лишении лидера оппозиционной партии "Шор" Илана Шора депутатского мандата, сообщили в пресс-службе парламента. Президент Молдавии Майя Санду сообщила 13 апреля, что судьи Апелляционной палаты приговорили Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. В среду министр юстиции республики Вероника Михайлов-Морару сообщила о том, что Молдавия направила властям Израиля просьбу срочно рассмотреть запрос об экстрадиции осужденного лидера оппозиционной партии "Шор". "Парламент рассмотрит проект решения о прекращении де-юре полномочий Илана Шора в качестве члена парламента. На сегодняшнем заседании члены комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету утвердили отчет по данной законодательной инициативе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Проект постановления разработан на основании решения апелляционного суда, которым Илан Шор был признан виновным в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса – мошенничество и отмывание денег. "В то же время проект решения предусматривает, что депутатский мандат в парламенте, принадлежащий политической партии "Шор", может быть объявлен вакантным", - отметили в сообщении. Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. По словам израильской стороны, после вынесения окончательного приговора обвиняемому они примут решение, будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле. Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

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https://ria.ru/20230425/revenko-1867666692.html

https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, илан шор, кишинев