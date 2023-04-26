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Во Владивостоке школьница избила сверстницу - РИА Новости, 26.04.2023
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13:12 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/shkolnitsa-1867841832.html
Во Владивостоке школьница избила сверстницу
Во Владивостоке школьница избила сверстницу - РИА Новости, 26.04.2023
Во Владивостоке школьница избила сверстницу
Полиция проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений школьнице во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель УМВД города. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:12
2023-04-26T13:12
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений школьнице во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель УМВД города. Ранее в соцсетях появилось видео избиения: в окружении нескольких детей одна из несовершеннолетних требовала у потерпевшей, чтобы та её ударила, сопровождая все ругательствами. Когда школьница все же ударила зачинщицу, та начала избивать её руками и ногами, повалив на землю. Позже в соцсетях утверждалось, что якобы потерпевшая получила травму позвоночника, стала хуже видеть. По данным полиции, об инциденте сообщили из медучреждения, куда обратилась 13-летняя девочка, получившая "телесные повреждения в ходе конфликта". "Несовершеннолетняя направлена на амбулаторное лечение с диагнозом: ссадины и ушибы мягких тканей головы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента... Сотрудники полиции проводят проверку", - сообщил собеседник агентства.
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владивосток
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Влада Копылова
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке школьница избила сверстницу

Во Владивостоке полиция проводит проверку из-за избиения школьницей 13-летней девочки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений школьнице во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель УМВД города.
Ранее в соцсетях появилось видео избиения: в окружении нескольких детей одна из несовершеннолетних требовала у потерпевшей, чтобы та её ударила, сопровождая все ругательствами. Когда школьница все же ударила зачинщицу, та начала избивать её руками и ногами, повалив на землю. Позже в соцсетях утверждалось, что якобы потерпевшая получила травму позвоночника, стала хуже видеть.
По данным полиции, об инциденте сообщили из медучреждения, куда обратилась 13-летняя девочка, получившая "телесные повреждения в ходе конфликта".
"Несовершеннолетняя направлена на амбулаторное лечение с диагнозом: ссадины и ушибы мягких тканей головы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента... Сотрудники полиции проводят проверку", - сообщил собеседник агентства.
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