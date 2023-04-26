https://ria.ru/20230426/shkolnitsa-1867841832.html

Во Владивостоке школьница избила сверстницу

Во Владивостоке школьница избила сверстницу - РИА Новости, 26.04.2023

Во Владивостоке школьница избила сверстницу

Полиция проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений школьнице во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель УМВД города. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:12

2023-04-26T13:12

2023-04-26T13:12

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений школьнице во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель УМВД города. Ранее в соцсетях появилось видео избиения: в окружении нескольких детей одна из несовершеннолетних требовала у потерпевшей, чтобы та её ударила, сопровождая все ругательствами. Когда школьница все же ударила зачинщицу, та начала избивать её руками и ногами, повалив на землю. Позже в соцсетях утверждалось, что якобы потерпевшая получила травму позвоночника, стала хуже видеть. По данным полиции, об инциденте сообщили из медучреждения, куда обратилась 13-летняя девочка, получившая "телесные повреждения в ходе конфликта". "Несовершеннолетняя направлена на амбулаторное лечение с диагнозом: ссадины и ушибы мягких тканей головы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента... Сотрудники полиции проводят проверку", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230426/novosibirsk-1867769943.html

владивосток

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, владивосток