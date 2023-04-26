https://ria.ru/20230426/rosgvardiya-1867886562.html

Автомобилисты МО начали устанавливать противоугонную систему Росгвардии

Автомобилисты МО начали устанавливать противоугонную систему Росгвардии - РИА Новости, 26.04.2023

Автомобилисты МО начали устанавливать противоугонную систему Росгвардии

Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Андрей Грудсков рассказал, что в регионе активно началась установка... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:26

2023-04-26T15:26

2023-04-26T15:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Андрей Грудсков рассказал, что в регионе активно началась установка автомобилистами охранной системы Росгвардии против угона. Об этом сообщил телеканал "360".По его словам, противоугонный комплекс оснащен самыми современными технологиями, которые работают по определенным каналам и алгоритмам. Благодаря сигналу, который поступает ближайшей группе задержания, правоохранители в кратчайшие сроки могут задержать злоумышленников.На данный момент в Московской области под охраной Росгвардии находится более 2 тыс.автогаражей и транспортных средств.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)