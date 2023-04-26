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Автомобилисты МО начали устанавливать противоугонную систему Росгвардии - РИА Новости, 26.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:26 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/rosgvardiya-1867886562.html
Автомобилисты МО начали устанавливать противоугонную систему Росгвардии
Автомобилисты МО начали устанавливать противоугонную систему Росгвардии - РИА Новости, 26.04.2023
Автомобилисты МО начали устанавливать противоугонную систему Росгвардии
Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Андрей Грудсков рассказал, что в регионе активно началась установка... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:26
2023-04-26T15:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Андрей Грудсков рассказал, что в регионе активно началась установка автомобилистами охранной системы Росгвардии против угона. Об этом сообщил телеканал "360".По его словам, противоугонный комплекс оснащен самыми современными технологиями, которые работают по определенным каналам и алгоритмам. Благодаря сигналу, который поступает ближайшей группе задержания, правоохранители в кратчайшие сроки могут задержать злоумышленников.На данный момент в Московской области под охраной Росгвардии находится более 2 тыс.автогаражей и транспортных средств.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Автомобилисты МО начали устанавливать противоугонную систему Росгвардии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Андрей Грудсков рассказал, что в регионе активно началась установка автомобилистами охранной системы Росгвардии против угона. Об этом сообщил телеканал "360".
По его словам, противоугонный комплекс оснащен самыми современными технологиями, которые работают по определенным каналам и алгоритмам. Благодаря сигналу, который поступает ближайшей группе задержания, правоохранители в кратчайшие сроки могут задержать злоумышленников.
На данный момент в Московской области под охраной Росгвардии находится более 2 тыс.автогаражей и транспортных средств.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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